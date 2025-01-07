Ankara Sağlık Turizmi Federasyon ile Uluslararası Sağlık Hizmetleri, sağlık turizmi potansiyelini artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Bu anlaşma, Türkiye’nin sağlık hizmetlerini dünya genelinde daha etkin tanıtarak, Avrupa ve Orta Doğu’daki projelerle uluslararası hasta sayısını artırmayı hedefliyor.

Türkiye, sağlık turizmi alanında yeni bir başarıya daha imza atarak, uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu (ASATUF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, sağlık turizmi alanında yeni iş birliği fırsatları ele alındı ve taraflar arasında önemli bir adım atılarak iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini artırmayı, sağlık hizmetlerini uluslararası düzeyde daha etkin bir şekilde tanıtmayı ve sektördeki süreçleri güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda, USHAŞ ve ASATUF’un bir araya gelerek yenilikçi, kapsayıcı ve verimli projeler geliştirmesi hedefleniyor.

Özellikle Avrupa ve Orta Doğu bölgelerinde sağlık turizmi odaklı projelerin hayata geçirilmesi, uluslararası hasta sayısının artırılması ve Türkiye’nin bu alandaki liderliğinin pekiştirilmesi planlanıyor. USHAŞ, Türkiye’nin uluslararası sağlık hizmetlerini dünya genelinde tanıtma vizyonuyla hareket ederken, ASATUF’un sektördeki uzmanlığı ve geniş ağı, bu iş birliğinin başarısını destekleyecek en önemli unsurlardan biri olacak.

Türkiye’nin modern sağlık altyapısı, ileri tıbbi teknolojileri ve deneyimli sağlık profesyonelleriyle dünyanın şifa merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Prof. Dr. Aysun Bay, uluslararası standartlarda sağlık hizmetleri sunan Türkiye’nin özellikle sağlık turizmi alanında gerçekleştirdiği yenilikçi projelerle küresel bir marka olma yolunda her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi. Prof. Dr. Bay, imzalanan protokol ile Türkiye’nin sağlık turizminde öncü bir ülke olarak konumunu pekiştirmenin yanı sıra, uluslararası hasta memnuniyetini artıracak projelere de zemin hazırlayacağını dile getirdi. Bay, Türkiye’nin sağlık sistemindeki bu ilerlemesinin, dünya genelinde ses getireceğini ve Türkiye’nin küresel sağlık turizmindeki liderlik vizyonunu destekleyeceğini ifade etti.