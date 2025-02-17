Güçlü hekim kadrosu ve ileri teknolojisiyle yalnızca Manisa’ya değil, ülke genelinde sağlık alanına önemli katkılar sunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi, sağlık turizmi alanında önemli bir adım daha atarak Dosthealth Tedavi ve Turizm ile iş birliğine gitti.

Manisa’nın tarihi geçmişi, sanayisi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, ileri teknolojisi ve yetiştirdiği hekimlerle de kente değer katan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, bölgenin önemli kuruluşlarından biri olarak öne çıkıyor. MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi, sağlık turizmi alanında önemli bir adım daha atarak Dosthealth Tedavi ve Turizm ile iş birliğine gitti.

Üniversitenin eski öğrencilerinden ve Dosthealth Tedavi ve Turizm Kurucusu, Hukukçu Gülten Dost, işbirliğinin detayları hakkında şu açıklamayı yaptı: "Eğitim gördüğüm üniversiteye hizmet vermek benim için paha biçilemez bir gurur. Dosthealth Sağlık Turizm şirketimiz, doğru hasta ile doğru doktoru buluşturarak özellikle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yerinde ve uygun maliyetli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor. Bu süreçte Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ve yönetimi ile birlikte yurtdışında yaşayan Türk hastalarımıza önemli sağlık hizmetleri vereceğimize inanıyoruz. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Haziran 2021 tarihi itibariyle; Sağlık Turizmi hizmeti vermeye hak kazanmış olup, Sağlık Bakanlığı Kalite değerlendirmelerini başarı ile tamamlamanın yanı sıra, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim belgesine sahiptir"

Turizm’de bölgenin yıldızı

Gülten Dost, Manisa’nın, turistik yapısı, dünya çapındaki lider kuruluşların bölgeye yaptığı yatırımlar ve İzmir’e olan yakınlığı sayesinde sağlık turizmi için cazip bir destinasyon haline gelebileceğini vurguladı. Ayrıca, hastanenin sunduğu kaliteli sağlık hizmetleriyle tercih edilen bir merkez olabileceğini de belirtti. Bu iş birliği sayesinde, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde hem kaliteli hem de uygun maliyetli sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

VIP statüsünde hizmet ve ileri teknoloji

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu sağlık turizmi için VIP statüsünde hizmet sunacaklarını belirterek konu hakkında şu bilgileri verdi: "Türkiye’deki üniversite hastaneleri arasında modern ameliyathanelerden birini Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi olarak hastalarımızın hizmetine sunuyoruz. Ameliyathanelerimizde ileri teknoloji tıbbi cihazlar, robotik cerrahi altyapısı ve modern otomasyon sistemleriyle hastalarımıza uygun ve iyi koşullarda hizmet veriyoruz. Toplamda 20’ye yakın büyük ameliyathane salonuyla hem nicelik hem de nitelik anlamında fark oluşturuyoruz"