DÜZCE (İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü ekipleri sağlık tarama çalışmalarına ilçelerde mobil araçlar ile yapmaya devam ediyor.

Düzce’de mobil sağlık tarama aracı ile hava şartlarına göre ilçe meydanlarında vatandaşların kalabalık olduğu bölgelerde yapan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri olumsuz hava şartlarında da sağlık taramalarına devam ediyor. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri bu çerçevede Batakçı Çiftlik köyünde mobil sağlık tarama aracı ile birlikte evlere gitmeye başladı. Ekipler kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgilendirmek ve kanser taraması çerçevesinde köydeki evleri tek tek ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu.