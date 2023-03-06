Sağlık Sen 7. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan, yapılan seçimle Genel Başkanlığa seçilirken, sendikanın Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu da yeni yönetimde Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Sağlık Sen 7. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan, yapılan seçimle Genel Başkanlığa seçilirken, sendikanın Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu da yeni yönetimde Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Ankara’da büyük bir katılımla gerçekleştirilen Sağlık Sen Genel Kurulunda mevcut Genel Başkan Semih Durmuş ile Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan başkanlık için yarıştı. İki listeyle yapılan seçimde oyların çoğunluğunu alan Mahmut Faruk Doğan, Sağlık Sen’in yeni Genel Başkanı oldu. Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu da yeni yönetimde Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu. Yeni dönemde sendikanın genel başkan yardımcılığı görevini yapacak olan Irgatoğlu şunları söyledi: "Sendikamızın 7. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanımız Faruk Doğan’ın listesinde şahsıma da genel başkan yardımcılığı tevdi eden delegasyona, bizi onurlandıran misafirlerimize ve teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyor, Rabbimden hayırlı hizmetler yapmayı diliyorum."

Sağlık Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Genel Başkan: Mahmut Faruk Doğan, Genel Sekreter: Durali Baki, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Sinan Kuluöztürk, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Yasin Barutcu, Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı: İdris Baykan, Hukuk, Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mustafa Irgatoğlu, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Abdullah Duman."