Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan, 18 Şubat’ta yapılacak olan Sağlık-Sen Genel Kurulunda Genel Başkan adayı olduğunu açıkladı.

Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan, 18 Şubat’ta yapılacak olan Sağlık-Sen Genel Kurulunda Genel Başkan adayı olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Doğan, “Sağlık-Sen’de Birlik Hareketi” olarak; dün öğrendiklerimizi yarına tatbik etme, üyelerimizin haklarını koruma ve geliştirme, sendika olarak bizden beklenen görevleri ve bize emanet edilen yetkileri emanet ve erdemlilik bilinciyle kullanma noktasında yükümlülüğümüzün farkındayız. Bu sorumluluğun idrakiyle 18 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Sağlık-Sen 7. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkanlığa aday olduğumu, mensubiyetimden şeref duyduğum Sağlık-Sen teşkilatımıza saygılarımla arz ederim” dedi.

Doğan, açıklamasına şöyle devam etti:

“Çıktığımız bu yolda temel ilkemizin istişare, temel tutumumuzun kararlılık, temel hedefimizin hizmet sendikacılığı olduğunu ifade etmek isterim. İlkelerimiz ve hedeflerimizin merkezinde; kamplaşma yerine dayanışmadan, çatışma yerine ortaklaşmadan beslenen, yönetirken saydam olmayı, görüşürken hoşgörülü olmayı esas alan; koltuk için çatışan değil, hizmet için yarışan, teşkilatı bölerek değil, teşkilatın yükünü bölüşerek adım atan bir anlayışla; ender sendika, öncü sendika, yön veren ve yöneten sendika olmak yer alıyor. Biz, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının emeğinin, ekmeğinin ve geleceğinin teminatının Sağlık-Sen’de saklı olduğuna, Sağlık-Sen’in geleceğinin ise tüm teşkilatımızın yüreğinde saklı olduğuna inanıyoruz. Bu inancımızın gereği olarak; gelin, Sağlık-Sen’in yarınını birlikte kuralım. Yeni dönemi güzel ahlaka yaslanan; ayrımcılığı, kardeşi ve kardeşliği yok saymayı reddeden, ayrıcalıkları bitiren, adaletle yönetilen, huzurlu teşkilat, kararlı mücadele anlayışını benimseyen “Erdemliler Hareketi’ne” yakışır hale getirelim. Gelin; hakkaniyet temelinde, birlik ve beraberlik içerisinde, sağlık ve sosyal hizmet çalışanının huzur ve refahı için bir olalım, birlik olalım. Sınırsız bir gayret ile sağlık ve sosyal hizmet çalışanına hizmet etmek maksadıyla çıktığımız bu kutlu yolda rabbim bizi mahcup etmesin.”