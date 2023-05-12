Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Osman Kasap, "Ülkemizde görev yapan binlerce hemşire, gece gündüz demeden görevlerini hakkıyla yerine getiriyor. Hemşire en zor zamanda umut, acıya şefkat, her şeyden önce fedakarlık demektir" dedi.

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Osman Kasap, 12 Mayıs Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Türkiye’de görev yapan binlerce hemşirenin gece gündüz demeden görevlerini hakkıyla yerine getirdiğine dikkati çeken Kasap, "Pandemide, selde, depremde yani her şartta insanımızın yaralarını saran hemşirelerimizin tek gayesi, yaşama umut olmaktır. Tarihimizin ilk hemşiresi Safiye Hüseyin Elbi’nin de gayesi umut olmaktı. Bugün ülkemizin dört bir yanında nice isimsiz hemşiremizin de bu gaye uğruna kendi canları ortaya koyarak çalıştığı tüm toplum tarafından bilinmektedir. Fedakarlıkları, alın terleri, mücadeleleri, canlarını ortaya koyarak çalışmaları; hemşirelerimizin nasıl bir hizmet verdiklerinin açık bir göstergesidir. Bu nedenle diyoruz ki; hemşire fedakarlıktır, şefkattir ve özveridir. Hemşerilerimizin, bu fedakarlığa karşı döktükleri alın terlerinin ve emeklerinin karşılığı görülmelidir. Seslerine kulak verilmeli, sağlık sisteminin mihenk taşı olan hemşirelerimizin sorunları çözüme kavuşturulmalıdır. İş yükünün azaltılması, çalışma koşullarının düzeltilmesi, maaş iyileştirmesinin yapılması acil olarak çözülmesi gereken ve Sağlık-Sen olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz, çözümü için mesai harcadığımız konuların başında gelmektedir” dedi.

Son olarak 12 Mayıs Hemşireler Günü ve haftasını kutlayan Kasap, “Görevlerini bir meslekten öte insani sorumlulukla yapan hemşirelerimizin yüzünün güldürülmesi için mücadelemizi her platformda sürdürmekteyiz. Dün olduğu gibi bugün de hemşirelerimizin haklarını daha ileriye taşımak en büyük gayemizdir” ifadelerine yer verdi.