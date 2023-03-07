Sağlık-Sen 7. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan, yapılan seçimle Genel Başkanlığa seçildi.

Ankara’da büyük bir katılımla gerçekleştirilen genel kurulda mevcut Genel Başkan Semih Durmuş ile Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan, başkanlık için yarıştı.

İki listeyle yapılan seçimde, oyların çoğunluğunu alan Mahmut Faruk Doğan, Sağlık-Sen’in yeni Genel Başkanı oldu.

Genel Kurul, Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Şube başkanlarının ve delegelerin yanı sıra Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen’e bağlı sendikaların Genel Başkanları ile yönetim kurulu üyeleri ve Sağlık-Sen’in eski yöneticilerinin katıldığı genel kurulun Divan Başkanlığını, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu yaptı.

Divanda, Sağlık Bakanlığı’nda Daire Başkanı olan Mustafa Örnek, Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdür Yardımcısı Fatih Kocur, Toç Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Zekeriya Yazıcı ve Memur-Sen Hukuk Müşaviri Avukat Ahmet Gönenç de yer aldı.

Genel kurulda bir konuşma gerçekleştiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kurulduğu günden bu yana çizgisini bozmayan, erdemli sendika anlayışıyla her geçen gün büyüyen, üye için ülke için dünya için hassasiyetini devam ettiren bir emek hareketi olan Memur-Sen ailesinin yükünün ağır, sorumluluğunun ise büyük olduğunu ifade etti.

Memur-Sen ailesi olarak yurtiçi ve yurt dışındaki tüm afetlerde dertleri paylaştıklarını anlatan Yalçın, Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin ilk anından itibaren sahada olduklarını, devletin ve milletin yanında yer aldıklarını söyledi. Sahada olağanüstü bir emek ve gayret ortaya konulduğunu anlatan Yalçın, onlarca canın kurtarıldığını, binlerce canın enkaz altından çıkarıldığını kaydetti. Yalçın, Memur-Sen olarak, acıları hafifletmek, sevinçleri çoğaltmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Memur-Sen’in üyelerin gururu olduğunu ama tüm kamu görevlilerinin de umudu olduğunu dile getiren Yalçın, “Örgütlü mücadelemizle yeni kazanımlara imza atmak için ter akıtıyoruz. İstikrarımızı bozmadan yolculuğumuza devam ediyoruz. Son bir yılda çalışma hayatına yönelik atılmış tüm adımların altında Memur-Sen imzası var. Birilerinin inkar etmesi insafsızlık olur. Gayretimiz, terimiz, uykusuz gecelerimiz kamu görevlilerinin gülmesi için” diye konuştu.

Sağlık-Sen’in Türkiye’nin en büyük ikinci sendikası, Memur-Sen’in en önemli dirayet merkezlerinden ve taşıyıcı kolonlarından olduğunu ifade eden Yalçın, 7. Olağan Genel Kurul’un hayırlı olmasını temenni etti.

Genel kurulda Genel Başkan seçilen Mahmut Faruk Doğan, Sağlık-Sen teşkilatına teşekkürlerini iletti. Doğan, “Hekiminden hemşiresine, 112 görevlisinden sosyal hizmet çalışanlarına kadar tüm çalışanların sorunlarını biliyoruz. Amacımız, paydaşlarla çatışma ortamı yaratmadan tamamen iletişim ortamı oluşturarak hizmet etmek” diye konuştu.

Bundan sonra Sağlık-Sen teşkilatının bir ve beraber olduğunu belirten Doğan, “Birlik ve beraberliğin, teşkilatın öne çıktığı bir çalışmayı sizlere göstereceğiz. İletişim kanallarını tıkamadan çatışma yaratmadan hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sağlık-Sen’in bugünlere kolay gelmediğini kaydeden Doğan, “Konfederasyonumuza bağlı tüm sendikalarda olduğu gibi önüne koyulan engelleri, öyle bir çırpıda aşmadı. Yol yürüdükçe, bu kutlu davaya tahammül edemeyenler, önümüze yeni engeller, sarp dönemeçler, keskin uçurumlar koydu. Başkaları için bir nefeste geçilen yerler, bizim için aşılmaz hale getirildi. Şükürler olsun ki tüm bu hesaplar boşa çıktı” dedi.

Ülkenin son dönemlerde yaşadığı krizlere ve acılara değinen Doğan, “Kapitalizmin yeniden yapılandığı, emek ve emekçinin yeniden şekillendiği bir dönemde, sadece ücret sendikacılığı değil hizmet sendikacılığı yapılması gerektiğini, var olan krizlere ise geleneksel yöntemlerle çözüm bulunamayacağını acı da olsa tecrübe ettik” ifadelerini kullandı. Doğan, sözlerine şöyle devam etti: “Şerefli mazisi ve her biri fedakârlık abidesi teşkilatlarıyla Sağlık-Sen, büyük bir ailedir. Kutlu bildiğimiz bu yuva, atalet ve zafiyet içerisinde olmamalıdır. Ataletin nedeni kavga ve çatışmadır. Böyle bir anlayış içerisinde olunursa Sağlık-Sen’i mücadelede güçsüzleşir, masada işlevsizleşir, en acısı da muhatapları karşısında, temsilde itibarsızlaşır.”

Tüm dünyada sendikaların asıl gücünün, aynı zamanda varlıklarını borçlu oldukları demokrasilerden aldığını dile getiren Doğan, “Güçlü bir Sağlık-Sen istiyorsak, bunun da tek yolu da sendika içi demokrasiyi güçlendirmekten geçmektedir. Bunun tesisi için hesap verilebilirlik bağlamında, Şeffaf olmalı, çoğulculuk ilkesi gereği farklı görüş ve düşünceleri tahammül göstermeli ve ayrım yapmaksızın tüm üyelerin, sendikal süreçlere katılımlarını sağlama mecburiyeti vardır. Tüm bunların tek koşulu da demokrasiye inançtır! Şükürler olsun ki bizim demokrasiye inancımız tamdır. Buradan bir kez daha tüm teşkilatıma taahhüt ediyorum. Biz, hak ve adalet, huzur ve esenlik, refah ve paylaşım, Sevgi ve hoşgörü zemininde teşkilatımızı büyütme derdindeyiz” ifadelerini kullandı.

Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu:

Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan

Genel Sekreter Durali Baki

Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sinan Kuluöztürk

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yasin Barutcu

Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı İdris Baykan

Hukuk, Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu

Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdullah Duman

Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanı Hasan Özer’de genel merkez disiplin kurulu üyeliğine seçildi. Özer: “Sonuçlar camiamıza ve Mersin’e hayırlı olsun" dedi.