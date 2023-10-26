Mersin’de Sağlık-Sen üyeleri, yaptıkları açıklamayla İsrail’e tepki göstererek, Filistin’e destek verdi.

Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanı Hasan Özer, bir grup sendika üyesiyle birlikte Erdemli Devlet Hastanesi önünde yaptığı açıklamada Mescid-i Aksa için, Kudüs için, bombardıman altındaki Gazze için toplandıklarını söyledi. Kana doymayan işgalci, siyonist İsrail’i lanetlemek, mazlum Filistin halkının haklı davasına destek vermek için bir araya geldiklerini belirten Özer, "İsrail kana doymuyor. Gazze’de savaş suçu işlenmektedir. Gazze’de İsrail tarafından soykırım yapılmaktadır. Gazze’de bebekler, çocuklar, kadınlar, siviller katledilmekte. Hastaneler, okullar, camiler bombalanmakta. Sağlık-Sen olarak yaşanan bu vahşete kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bu soykırımı görmezden gelmemiz imkansızdır. Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor, hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmetler diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyoruz" dedi.

Uluslararası toplumun Gazze’deki soykırımı film izler gibi izlediğini kaydeden Özer, "İkiyüzlü Batı uygarlığı, Gazze’de başını kuma gömmüştür. İkiyüzlü Batı bu vahşeti görmemektedir. İnsan hakları örgütleri üç maymunu oynamaktadır. Dünya Sağlık Örgütünden ses çıktığını duydunuz mu? İnsan hakları savunucularından haber var mı? Dünya, Hiroşima’ya atom bombası atanlardan, sivilleri katledenlerden tepki vermesini bekliyor. Şu ana kadar Gazze’ye atılan bomba 12 bin ton olmuş. Yazıklar olsun bu vahşeti görmeyenlere. Yazıklar olsun hastanelerin bombalanmasına göz yumanlara" ifadelerini kullandı.

Gazze’de insanlığın dünyanın gözleri önünde katledildiğini vurgulayan Özer, "Parçalanan bebek bedenleri yüreklerimizi dağlıyor, evladının cenazesini bacağına yazdığı yazı ile bulan babanın acısı ciğerimizi yakıyor. Katledilen annesini saçından teşhis eden kız çocuğunun feryadı içimizi acıtıyor. İnsan sağlığına hizmet eden kurumlara, hastanelere saldırı yapılması insanlık dışıdır, insanlık suçudur. Savaşlar dahil her dönemde hastaneler, saldırılmayan, en korunaklı alanlar olarak kabul görmüştür. Ancak bugün İsrail, hastaneleri gözünü kırpmadan vurmaktadır. İsrail’in hastaneye yaptığı hava saldırısında bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları hayatını kaybetmiştir. Bu saldırı, insanlık adına utanç vericidir" diye konuştu.

Özer, tüm devletler ve uluslararası kuruluşların bir an önce Gazze’de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek vermelerini istedi.