Elazığ Sağlık Sen Üniversite Şube Başkanlığı gazetecilerle bir araya gelerek sağlık çalışanlarının sorun ve talepleri değerlendirildi.

Elazığ Sağlık Sen Üniversite Şube Başkanlığı gazetecilerle bir araya gelerek sağlık çalışanlarının sorun ve talepleri değerlendirildi.

Memur Sen’e bağlı Sağlık Sen Üniversite Şube Başkanlığı pandeminin ardından sahadaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede gazetecilerle bir araya gelen Sağlık Sen Üniversite Şubesi, son zamanlarda yaşanan sağlıkta şiddet olaylarının tekrarlanmaması ve sağlık personellerinin sorun ve taleplerini değerlendirdi. Düzenlenen programa, Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, Sağlık Sen Üniversite Şube Başkanı Ahmet Burak Aygüneş, Sağlık Sen Elazığ Üniversite Şube Başkan vekili Enes Bal, Başkan Yardımcısı Abdulkadir Başer, yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler katıldı.