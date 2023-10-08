Antalya’da sağlık çalışanları ve aileleri için Sağlık-Sen Fest düzenlendi. Panayır havasında gerçekleşen festivalde, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sinan Kuluöztürk, üyeler ile birinci derece akrabalarının yararlanabileceği Sağlık-Sen Taksi ve kurs müjdesini verdi.

Sağlık-Sen Antalya Şubesi, sağlık ile sosyal hizmet çalışanları ve aileleri için Sağlık-Sen Fest’i düzenledi. EXPO’da düzenlenen festivale, sağlık çalışanlarının ilgisi oldukça büyük oldu. Yaklaşık 4 bin 500 sağlık çalışanının, çocukları ve yakınlarıyla birlikte 15 bin kişiye ulaştığı festivalde aktiviteler, ödüllü yarışmalar düzenlendi, ücretsiz yeme ve içme imkanları sağlandı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle oluşturulan oyun alanlarında çalışanların çocukları doyasıya oyun oynadı. Festivalin akşamında düzenlenen konserde ise sahneye çıkan Mehmet Erdem, sağlık çalışanlarına unutulmaz bir hafta sonu akşamı yaşattı.

Etkinlikte konuşan Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Osman Kasap, amaçlarının gecenin karanlığına sevdiklerini emanet edip, nöbete koşan kahramanları aileleri ile hoş vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

“Sadece ücret sendikacılığı değil, sosyal sendikacılık”

Festival ile ilgili bilgiler veren Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk ise yoğun tempoda çalışan üyeleri eğlendirmek ve onlara moral vermek için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi. Düzenlenen festivalin Sağlık-Sen nazarında Türkiye’deki en büyük festival olduğuna dikkati çeken Kuluöztürk, “Üyelerimizi aileleriyle birlikte bir hafta sonu eğlendirmek istedik. Burada sendikamızın büyük bir emeği var. Sağlık-Sen Antalya Şubesi, sadece ücret sendikacılığı değil, sosyal sendikacılık adı altında da üyelerimizi hafta sonu dinlendirmek, bir araya getirmek için Türkiye’de bir ilki yapmış oldu” dedi.

Sağlık-Sen’in Türkiye genelinde 271 bin, Antalya’da ise 8 bin üyesinin olduğunu aktaran Kuluöztürk, festivale yaklaşık 4 bin 500 çalışanın katıldığını bildirdi.

İki müjde verdi

Kuluöztürk, üyelere iki müjdeyi de paylaşarak şunları söyledi:

“Üyelerimiz sağlık sorunlarıyla ilgili Ankara’ya geldiklerinde, havalimanı, otogar, tren garından üyelerimiz ve birinci derece yakınları olmak üzere Sağlık-Sen Taksi adı altında terminallerden alıp ilgili hastanelere götürüp bırakıyoruz, o hastane dönemi içerisinde de üyelerimizin sıkıntılarıyla beraber ilgileniyoruz. Tekrar gidecekleri terminale Sağlık-Sen Taksi ile bırakıyoruz. Diğer bir müjdemiz de, üyelerimiz ve birinci derece yakınlarının çocuklarına Türkiye genelinde üniversite ve lise sınavlarına hazırlık için online kurs açtık. Bu hizmetle, üyelerimizin yakınlarının geleceğine, menfaatlerine ve bütçelerine katkı sağlamak istiyoruz. Veliler de bu kursları takip ederek öğrencinin durumunu görebilecek.”

“Bir nebze olsun motive etmek istedik”

Sağlık-Sen Genel Başkan yardımcılarından Yasin Barutcu ise, “Sağlık çalışanlarımız, yakınları ve çocukları oldukça eğleniyorlar. Çok yoğun tempoda çalışıyorlar, iş yükleri de oldukça fazla. Bu tür etkinliklerle sağlık çalışanlarımızı bir nebze olsun mutlu ve motive etmek istedik” ifadelerine yer verdi.