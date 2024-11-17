Sağlık-Sen Şırnak Gençlik Kolları Başkanı Yasin Fidan, hayatını Adalet Yardımcı ile birleştirdi.

Şırnak’ta görev yapan sağlıkçılar, Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan ve aynı zamanda Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı Gençlik Kolları Başkanı olan Yasin Fidan ve Adalet Yardımcı’nın düğününde bir araya geldi. Bir düğün salonunda yapılan düğüne Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, yönetim ve temsilciler de katıldı. Damadı tebrik eden Anmal, "Burada Peygamber Efendimizin sünneti seniyye olan kardeşlerimizin nikah merasimlerine müşahede ediyoruz. Birlikte ev kurmaya karar veren çiftlerimizi tebrik eder, ömür boyu saadetler dileriz” dedi.