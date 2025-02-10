Sağlık-Sen Şırnak İl Başkanı Sabgatullah Anmal, 6 Şubat 2023 depremlerindeki özverili çalışmaları ve kentte AFAD’a kurumsal bir kimlik kazandırmasından dolayı İl Müdürü Muzaffer İşlek’e teşekkür plaketi verdi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal ve sendika üyeleri AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer işlek ile makamında bir araya geldi. AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek’in kentte göreve başlaması ile birlikte AFAD’ın kurumsal bir kimlik kazandığını belirten Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, ’’İl genelinde yaşanan her türlü olayda AFAD’ın yerinde ve zamanında yaptığı çalışmalar halkın takdirini kazanmıştır. AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek’in her vakada sahada olması ve çalışmaları koordine etmesi mevcut olayın erken sonuçlanmasını sağlıyor. Bir arama kurtarma ekibinin nasıl çalışması gerektiğini il genelinde yaptığı saha çalışmaları ile AFAD’ın kurumsal bir kimlik kazanmasında öncü bir rol oynayan Şırnak İl Müdürümüz Muzaffer İşlek’e hem deprem bölgesinde hem de görev sorumluluk alanında yapmış olduğu fedakar ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim ettik’’ dedi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığının göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek, "Bizler görev adamıyız ve işimizin gereğini yapmakla yükümlü olan insanlarız. AFAD olarak Şırnak’ta yaşanan olaylara zamanında müdahale ederek yaraların sarılmasına, olayların kısa sürede sonuçlandırmaya çalışıyoruz ekip olarak. Bu anlamda da memleketimize ve görev yaptığımız bölgeye ve bölge insanına bir yardımımız dokunduysa ne mutlu bize. Bu vesile ile de yapmış oldukları ziyaret ve takdim ettikleri plaket içinde Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal ve sendika üyelerine çok teşekkür ederim’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından Anmal tarafından İşlek’e plaket takdim edildi.