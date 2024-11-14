Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı Cizre Devlet Hastanesinde Dünya Radyoloji Günü nedeniyle radyoloji bölümünde görev yapan personel için kutlama programı düzenledi.

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, Dünya Radyoloji Günü’nde, sağlık alanının önemli bir parçası olan ve genellikle görünmeyen kahramanları kutlamak için Cizre Devlet Hastanesinde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, hastanedeki sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Sağlık-Sen İşyeri Temsilcisi Mehmet Budak ve Hastane Birim Temsilcisi Burak Naycı, Dünya Radyoloji Günü’ne özel olarak yaptıkları pastayı keserek radyoloji personelinin gününü kutladı. Radyoloji çalışanları ile güne özel programı ile istişare ve değerlendirmede bulunan Sağlık-Sen Cizre Devlet Hastanesi İşyeri Temsilcisi Mehmet Budak, Sağlık-Sen genel merkezi tarafından radyoloji çalışanları ile ilgili yapılan çalıştay sonuç raporları ile ilgili bilgiler verirken önümüzdeki süreçte de yapılması gereken çalışmalara da öncülük edileceklerini belirtti. Budak, “Radyasyon, tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Ancak, tıpta radyasyon uygulaması hiçbir alternatif kalmadığı durumda ve kesinlikle hekim kararıyla yapılmalıdır. Sağlık-Sen sendikası tüm sağlık çalışanlarımızın yanında olduğu gibi radyoloji bölümünde görev yapan arkadaşlarımızın da sorunları ile yakından ilgilenmektedir” dedi.

Radyoloji biriminde yapılan program gerekli bilgilendirme ve karşılıklı tebriklerin ardında günün anlam ve önemine özel hazırlanan ikramların sunumunun ardında sona erdi.