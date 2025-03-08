Sağlık-Sen Şırnak Şubesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti Cizre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev kadın çalışanları ziyaret edip, karanfil dağıttı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti Cizre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan kadın sağlıkçılara karanfil dağıtan Sağlık-Sen temsilcisi Rahime İnce Güney, kadın olmanın zor olduğunu belirterek, yeri gelir sosyal hizmet kurumlarında milletin şefkat eli olunduğu, yeri gelir hem kendi çocuğuna hem hastanedeki çocuklara hem de bakım evlerindeki çocuklara anne olunduğunu söyledi. Güney, "İşte bu yüzden kadın olmak hayata anlam katmak, değer katmak demektir. Bu vesile ile Toplumu toplum yapan, hayata değer katan tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlarım" dedi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, "Biz sendika olarak bu gün büyük bir özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarımızın gününü kutlamak, kendilerinin bizler için ne kadar değerli olduklarını hatırlatmak için hem ziyaret ettik hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak karanfil dağıttık" diye konuştu.

Anmal, "Ülkemizin en ücra köşesi olan memleketinden kilometrelerce uzaktan gelip bu hizmeti veren fedakar hanımlarımızın gününü en içten duygularımla kutlar, şiddet ve baskının olmadığı, sağlık çalışanların müreffeh bir çalışma ortamına kavuşmasını diler, bu günün çalışan kadınlara özel bir tatil günü olmasını dilerim" dedi.