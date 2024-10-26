Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, aile sağlığı çalışanlarına yönelik düzenlenen ’Aile Sağlığı Çalışanları Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Sonuç Raporu’ sonucunu açıkladı.

Sağlık-Sen tarafından hazırlanan Aile Hekimlerinin Güncel Sorunları ve Gelecek Perspektifi Çalıştayının sonuç raporunun açıklandığını ifade eden Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili yeni hazırladığı düzenlemeye ilişkin kademeli sevk zinciri önerisine dikkat çekildiğini belirtti. Anmal, amaçlarının sahada yaşanan aksaklıkları ülkenin en ücra köşesinde görev yapan sağlık ekibinin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik ortak akıl ile detaylarını tartışmak olduğunu söyledi.

Hekim başına düşen nüfus azaltılmalı

İş sağlığı ve güvenliği, izinler, mali ve özlük haklara yönelik ihtiyaç duyulan iyileştirmelere vurgu yapılan raporda, özellikle negatif performans uygulaması, acilen revize edilmesi gereken tavan ek ödeme oranı ile destek ve teşvik ödemeler gibi sorunlara dikkat çekildi. Aile hekimi başına düşen hedef nüfusa da değinilen raporda, “Öncelikle aile hekimliğinde sunulan hizmetin kalitesinin artırılması için hekim başına düşen nüfusun mevcut çalışanlar için gelir kaybına neden olmadan azaltılması elzemdir ve bunun için de aile hekimliği birimlerinin ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının sayısının artırılması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Aynı zamanda mevzuattan kaynaklı sorunlara da yer verilen raporda, “Raporumuz doğrultusunda mevzuatta yapılacak değişiklikler, birinci basamak sağlık hizmetleri sunumu içerisinde hakların iyileştirilmesini sağlayacak ve çalışma barışını koruyacaktır” denildi.

Görev, yetki ve sorumlulukların net olarak tanımlanması gerektiği kaydedilen raporda, mevzuatta yer alan muğlak ifadeler yerine aile hemşiresi, aile ebesi, aile sağlık memuru gibi net ifadelere yer verilmesi gerektiği belirtildi.