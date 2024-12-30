Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanların sorunlarını tespit ve öneriler çalıştayının sonuç raporunu açıkladı.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı tarafından sonucu gazetecilerle paylaşılan raporda, farklı istihdam modellerinden ücretlerin yetersizliğine, atama ve yer değiştirme yönetmeliğinden çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlara kadar birçok konuyla ilgili öneriler sıralandı. Ayrıca raporda, ek ders karşılığı çalışanların mali ve özlük haklarında iyileştirme yapılması ve 4/A devlet memuru kadrosuna geçirilmesi talep edildi. Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, çalıştay sonuç raporunda sosyal hizmetlerde görev yapan çalışanların ücretlerinin iyileştirilmesi, görev tanımlarının düzenlenmesi, 4/B sözleşmeli çalışanların mali açıdan yaşamakta olduğu mağduriyetlerin giderilmesi, birinci dereceye gelen herkesin 3600 ek gösterge artışından yararlanması gibi birçok konuya dikkat çekildiğini söyledi. Raporda, bakanlık bünyesinde ek ders karşılığı görev yapanların ücretlerinin çok düşük olduğuna vurgu yapıldığını ifade eden Başkan Anmal, “Ek ders karşılığı çalışanlar, tam zamanlı ve kurumdaki diğer çalışanlarla aynı görevlerde yer alıyor olmasına rağmen, maddi olarak çalışmalarının karşılığını alamamaktadır. Çalışanlar ayrıca, özlük hakkı konusunda da mağdur olmaktadır. Yıllık izin ve mazeret izin hakkı bile bulunmayan ek ders karşılığı çalışanlar, görev başında olmadıkları günlerde, ücret kesintisi ile karşı karşıya kalmaktadır. Ek ders karşılığı çalışanların önce özlük haklarında, sonrasında ise mali haklarında iyileştirilme yapılması gerekmektedir. Bu nedenle ek ders karşılığı çalışanların mali ve özlük haklarında iyileştirme yapılmalı, ilgili çalışanlar 4/A devlet memuru kadrosuna geçirilmelidir” dedi.

Anmal, öte yandan toplu sözleşme hükmü gereği yatılı kuruluşlarda görev yapan çalışanlara verilen 25 puanlık ek ödeme artışının kapsamının genişletilerek, il müdürlüklerinde, sosyal hizmet merkezlerinde, bakanlık merkez teşkilatında görev yapanlara ve kadro karşılığı sözleşmeli çalışanlara da verilmesi gerektiğini dile getirdi.