Sağlık-Sen Mersin Şubesi , Genişletilmiş İl Divan Toplantısı ile Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra Yetkili Organları ve Temsilcileriyle Mersin'de buluştu.

Sağlık-Sen Mersin Şubesi , Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda Yönetim Organları , Akdeniz , Anamur , Aydıncık , Bozyazı , Çamlıyayla , Erdemli , Gülnar , Mezitli , Mut , Silifke , Tarsus , Toroslar ve Yenişehir İlçeleri İşyeri Temsilcileri , İlçe Başkanları , İlçe Yöneticileri ve Delegasyon ile biraraya geldi.

Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanı Hasan Özer toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada , “ İl Divan Toplantımızı yönetim organlarımız , Anamur’dan Çamlıyaylaya kadar teşkilatımızın sahadaki öncüleri , işyeri temsilcilerimiz , ilçe başkanlarımız , ilçe yönetimlerimiz ve delegasyonumuzun katılımı ile gerçekleştirdik. Kadirli Ensar Vakfı başkanımız Mahmut Bozdoğan hocamızın Kur’an-I Kerim tilavetiyle başlayan toplantımız , Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan hocamızın iletişim eğitimi ve ayın temsilcilerine plaket verilmesiyle son buldu. Banka maaş promosyonu , teşvik ek ödemelerin kapsamının genişletilmesi , toplu sözleşme kazanımlarımızdan olan 4 B kadro çalışmasının hayata geçirilmesi , EYT gibi bir çok yapısal problemin ve Sahanın beklentileri konusunda yapılan çalışmaların ve yeni beklentilerin konuşulduğu divan toplantımızın Camiamıza hayırlar getirmesini şanı yüce olan Rabbimden niyaz eder, tüm katılımcılara teşekkür ederim ” dedi.