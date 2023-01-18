Günümüz dünyasında yalancının mumu yatsıya kadar yanar ancak Allah’ın verdiği aklı, fikri kullananlar için ise anında sönüyor. Bazıları içinde kandırılmak, yemek yemek, su içmek gibi bir ihtiyaç olduğundan mum onlar için hiç sönmüyor.

Özer: "Bundan iki ay önce Sendikacılıkta % 2 barajı geliyor, % 2 nin altında kalanlar toplu sözleşme aidatını tam alamayacak dediğimde, algı operatörleri bizleri yalancılıkla suçladı. Daha sonra tasarı torba yasaya girdiğinde bu yasa çıkmaz, biz mücadele ediyoruz diyerek mumlarını södürmemeye çalıştılar. Yasa çıktıktan sonra bizim şimdiye kadar söylediklerimiz çıkmadı, artık doğru sendikacılık yapalım, insanları kandırmayalım diyecekleri yerde; Toplu sözleşme gereği 2024 e kadar herkes toplu sözleşme ikramiyesi alacak yalanıyla devam ettiler. Buda 15 Ocakta maaşlar yatınca söndü. Yine dediğimiz tutmadı, insanları kandırmayalım diyecekleri yerde, “Danıştaya dava açtık, kazanacağız hepsini toplu olarak alacaksınız” yalanıyla devam ettiler. Yahu bu yalanların hangi birini düzelteceğiz? Birincisi Hakimlerin karar verme özgürlüğü vardır, hiçbir davanın sonucu kesin değildir. İkincisi Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan bir yasa Danıştaya değil, ancak Anayasa Mahkemesine götürülebilir. Ona da sizin yetkiniz yok. Danıştay; bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabidir. Yalanla, iftirayla âbâd olunmaz. Yalan yanlış konuşana güven olmaz. Şimdi soruyorum? Bundan sonra ne söyleyeceksiniz? Haklarını savunmak için hatırla üyeliklerini aldığınız bu arkadaşlarımızın Ocak ayında yaklaşık 700 TL hak kayıplarını nasıl telafi edeceksiniz? Buradan bu durumda olan arkadaşlarıma sesleniyorum. Kimsenin sizi daha fazla kandırmasına, algınızı yönetmesine müsade etmeyin. Yaklaşık 700 TL hak kaybınızı sizi üye yapanlardan isteyin. Daha başlangıçta hak kaybına sebep olanlar mı sizin haklarınızı savunacak? Nisan ayında da benzer duruma düşmemeniz için sizleri Sağlık-Sen Şemsiyesi altına davet ediyorum. Sendikacılıkta Allah’a binlerce kez şükürler olsun ne söylediysek gerçekleşti. Sabit döner sermayeler genel bütçeye aktarılması için mücadele ediyoruz dediğimde bize gülenlere, şimdi tebessümle bakıyoruz. Emekliliğe yansıtılması çalışmalarınında yine biz takipçisiyiz. 4 B lilerin kadro almasını daha öncekiler gibi yine biz sağladık. 3600 ek göstergeyi sadece Hemşireler alacak diyen algı operatörlerine en güzel cevabı yine masada mücadele ederek kapsamını biz genişlettik. Şimdi tüm 1. Dereceye düşen Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın 3600 alması içinde mücadeleyi yine biz veriyoruz. Kolay olmadı; Banka maaş promosyonlarının kurum amiri ve banka müdürü arasında konuşulup personele tek kuruşunun dahi ödenmediği günlerden, tamamının personele dağıtıldığı, sözleşme devam ederken güncelleme yapıldığı günlere gelmek… Kolay olmadı; doğum yapan bir Annenin 41. günde 24 saat tuttuğu nöbette ağladığı günlerden, 2 yıl nöbet muafiyeti olan günlere gelmek… Kolay olmadı; lisansı bile olmayan bölümlere lisans tamamlama hakkını kazanmak… 3600 ek göstergeyi almak… 112 çalışanlarımıza özellikli birim farkı, nöbet ücreti, yemek parası almak… Kolay olmadı; üç ayda bir alamadığımız döner sermayelerden, sabit döner sermayelere, buradan da genel bütçe kalemine aktarmak… Bunun gibi nice kazanımlarımız kolay olmadı, mücadelemiz ve Sağlık-Seni yetkiye taşıyan siz değerli üyelerimiz sayesinde oldu. Sizlerin bize üye olmak için attığı her imza, daha çok çalışmak için bizim sorumluluğumuzu arttırıyor. Bütün bu kazanımlarda, Sağlık-Sene üye olarak senin de imzan olsun. Buradan son atamalarda Mersin'imize yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz der, teşkilatım ile birlikte her zaman yanlarında olacağımı bildiririm. Hep birlikte yeni kazanımlarımız, yeni sevinçlerimiz olacak İnşallah. Şanı yüce olan Rabbimden sağlık, huzur, yeni başarılar ve sevinçlerle dolu günler dilerim." dedi.