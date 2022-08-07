Sağlık Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Gençer Yılmaz ve yönetim kurulu, Foça Devlet Hastanesinde görevi başındayken bir hasta tarafından makasla saldırıya uğrayan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Kağan Kanat’ı ziyaret etti.

Sağlık Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Gençer Yılmaz ve yönetim kurulu, Foça Devlet Hastanesinde görevi başındayken bir hasta tarafından makasla saldırıya uğrayan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Kağan Kanat’ı ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre, denize atlayan alkollü şahıs B.K., polis ekipleri tarafından kurtarılarak sabah saat 06.20 civarında ambulansla Foça Devlet Hastanesine getirildi. Hastanede taşkınlık çıkaran şahıs, hastanede bulunan makaslardan birini alarak Acil Tıp Teknisyeni Kağan Kanat’a saldırdı. Dizinden yaralanan Kanat’a 10 dikiş atılırken, B.K. ise gözaltına alındı. İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Gençer Yılmaz ve yönetim kurulu ise sağlık çalışanına evinde ziyarette bulundu. Başkan Yılmaz, "Sağlıkta şiddet maalesef son bulmuyor. Bu kez Foça Devlet Hastanesinde görevi başında bir ATT arkadaşımız kendini bilmez bir sarhoş tarafından kesici bir alet ile yaralandı. Kendisini kurtarmaya çalışan birine saldıran bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. Foça Devlet Hastanesi Acil Servis çalışanlarına ve yaralı arkadaşımıza Sağlık Sen olarak ziyarette bulunduk. Sendika olarak şiddetin her türlüsüne karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Dizinden yaralanan Kaan kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Üzücü olan bu şahsın serbest bırakılmasıdır. Sağlıkta şiddete son vermek için bu yapılan kişinin yanına kar kalmamalıdır. Şube yönetimi olarak yetkili makamları göreve davet ediyoruz. Bu şahıs bir an önce tutuklanmalıdır. Sendika olarak hukuki süreci takip edeceğimizi bildiriyoruz. Bu üzücü olayın tekrar yaşanmaması dileği ile Foça Devlet Hastanesi Acil Servis çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.