Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer , Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Erman Eker'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Mersin Sağlık-Sen İl Başkanı Hasan özer , Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi görevini yürütmekte iken , Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı görevine getirilen Dr. Erman Eker'i Yöenetim Kurulu üyeleri ile birlikte ziyaret ederek başarılarının devamı diledi.

Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanı Hasan ÖZER yaptığı açıklamada . '' Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ile birlikte, Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimliğinden, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına yükselen Uzm. Dr. Erman EKER’e Hayırlı Olsun ziyaretinde bulunduk. Hoşsohbet ortamında geçen ziyarette, misafirperverliğinden dolayı kendilerine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz '' dedi.