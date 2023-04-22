Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer ve Yönetim Kurulu Üyeleri , her bayramda olduğu gibi bu bayramda da toplum sağlığı için görevlerinin başında olan fedakar sağlık çalışanları , hasta ve hasta yakınlarıyla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı Bayramlaşma programı ile ilgili açıklama yapan Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer , “Sağlık çalışanlarınız Gece-gündüzü demeden, pandemide, depremde, bayramda şifa veren el olmuştur.Sağlık çalışanlarımız bu ülkenin hayat sigortası ” diyen Başkan Özer , “Bayramda olduğu gibi, her zaman Sağlık Kahramanlarımızın yanında olmaya devam edeceklerini, geçmişte bir çok kazanımın altında imzamız olduğu gibi, gelecekte bir çok kazanımın sevincinide hep birlikte yaşayacağız” dedi.

Başkan Özer , “Bu duygu ve düşüncelerle Mübarek Ramazan Bayramı'nın milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini şanı yüce olan Allah'tan niyaz eder, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur dolu nice bayramlara kavuşmanızı dilerim” dedi.