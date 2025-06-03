Sağlık-Sen’in iş yeri kazalarına yönelik gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre hemşire ve ebelerde aşırı nöbet, uzun çalışma süreleri, ağır çalışma koşulları gibi nedenlerden kaynaklı dikkat dağınıklığı ve yorgunluk iş kazalarına neden oluyor.

Hemşire ve ebelerin iş yerinde yaşadığı kazaların nedenlerini ortaya koymak için sağlık tesislerinde "İş Yeri Kazaları" araştırması yapan Sağlık-Sen, sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yaklaşık 10 bin çalışanın katıldığı anket ile iş yerinin sosyal olanakları ve dinlenme alanlarının çalışan memnuniyetini etkilediği kadar iş kazalarını önleme noktasında da önem arz ettiği belirtildi.

"En çok kas-iskelet sistemi yaralanması geçiriliyor"

Araştırmada yer alan "Son bir yıl içinde herhangi bir iş kazası yaşadınız mı?" sorusuna "evet" cevabı veren hemşire ve ebelerin yüzde 63,5’i ağır kaldırma, düşme, çarpma, takılma, kayma gibi nedenlere bağlı kas-iskelet sistemi yaralanması geçirdiğini bildirdi. İş kazası geçirdiğini söyleyenlerin yüzde 51,2’si iğne batması kazası yaşadığını dile getirirken, yüzde 42,6’sı kan-vücut sıvıları bulaşmasına maruz kaldığını kaydetti. Hemşire ve ebelerin yüzde 38’i ise kesici-delici aletle yaralandığını belirtti.

"Aşırı nöbet, uzun çalışma süreleri ve ağır çalışma koşulları iş kazalarının temel nedeni"

Araştırma sonuçları, iş kazalarını etkileyen faktörleri de ortaya koydu. Aşırı nöbet, uzun çalışma süreleri, ağır çalışma koşulları veya iş ve aile yaşamının dengelenememesinden kaynaklı dikkat dağınıklığı ve yorgunluk iş kazalarının temel sebepleri arasında yer aldı. Öte yandan çalışılan kurum ve görev tanımları dışında yapılan işler gibi faktörler de iş kazalarını artırıcı nedenler olarak sıralandı.

"60 saat çalışanların iş kazası riski, 40 saat çalışanlara göre 3 kat daha artıyor"

İş yükü artıkça iş kazası yaşanma oranının da arttığı belirtilen araştırmada, hemşire ve ebelerde nöbet tutma sıklığı arttıkça iş kazasının da katlanarak arttığı kaydedildi. Araştırmaya göre haftalık 60 saat ve üzerinde çalışanların iş kazası riski, haftalık 40 saat çalışanlara göre 3 kat daha artıyor. Aynı zamanda görev tanımı dışında çalışanlarda iş kazası yaşanma oranının daha yüksek olduğu ortaya koyulan araştırmada, dengelenmiş iş ve aile hayatı uyumunun iş kazaları oranını düşürdüğüne dikkat çekildi.

"İstihdam artışı ile iş yükünü azaltabiliriz"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, araştırma sonuçlarını değerlendirdi. Doğan, "24 saat kesintisiz hizmet gerektiren sağlık sektöründe yetersiz istihdam ve iş yükü maalesef hemşire ve ebelerin nöbet tutma sıklığını artırıyor. Bu durum da düzensiz bir yaşamı olan yorgun hemşire ve ebelerin iş kazası yaşama olasılığını artırıyor. Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı dikkat dağınıklığı da iş kazalarını artıran etkenler olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

İş kazalarını önlemek veya en aza indirmek için önerilerini sıralayan Doğan, "Hemşire ve ebelerin görev tanımları net olmalı ve bu tanımlara göre görevlendirme sağlanmalıdır. İstihdam oranları artırılmalıdır. Böylelikle iş yükü de azalacaktır. Bununla birlikte çalışma süreleri ve nöbet sıklığının azaltılması gerekmektedir. Aynı zamanda çalışanların iş ve aile hayatı uyumu dengesini destekleyici çalışmalar yapılmalıdır" dedi.