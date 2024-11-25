Sağlık-Sen Hekim Komisyonu İl Temsilcileri Toplantısı’nda konuşan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, “Nasıl hemşirenin, ebenin, paramediğin hakkını koruyan Sağlık-Sen ise hekimin hakkını koruyacak tek yer de Sağlık-Sen’dir. Biz hekimimizin hakkını korumak ve geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Sağlık-Sen Hekim Komisyonu İl Temsilcileri Toplantısı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen hekimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Sağlık-Sen Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken, SASAM Hekim Koordinatörü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve şube başkanları katıldı.

"Hekim komisyonumuz kısa sürede çok önemli çalışmalara imza attı"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Bir buçuk yıl önce göreve başladıklarını ve ilk yaptıkları işlerden birinin Hekim Komisyonu’nu kurmak olduğunu ifade eden Doğan, “Hekim komisyonumuz kısa sürede hekimlerimiz için çok önemli ve kıymetli çalışmalara imza attı, atmaya da devam ediyor. Çalıştaylar düzenledik, yaşanan sorunlara çözümler aradık. Hekim komisyonumuzun hekimlerimiz için çalışmaları devam edecek. Bu toplantı önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar için çok kıymetli” diye konuştu.

“Hekimin hakkını korumak ve geliştirmek için çalışıyoruz”

“Biz sağlığın tüm branşlarının beraber hareket ettiğinde daha güçlü olduğuna inanıyoruz” diyen Doğan, “Nasıl hemşirenin, ebenin, paramediğin hakkını koruyan Sağlık-Sen ise hekimin hakkını koruyacak tek yer de Sağlık-Sen’dir. Toplu sözleşme masasına oturan yetkili sendika Sağlık-Sen’dir. Biz hekimimizin, hakkını korumak ve geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genel Merkez olarak şubelerimizle hekimimizin, hemşiremizin, paramediğimizin mali, özlük ve sosyal haklarının geliştirilmesi için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“Derdimiz aile hekimimiz ile aile sağlığı hemşire ve ebemizin yaşadığı sorunu çözmek”

Yeni yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ilgili de konuşan Doğan, “Sağlık-Sen olarak bizim tek derdimiz üzüm yemek. Popülizm üzerinden sendikacılık yapmak değil. Bakın yönetmeliğe dair taslak metin kamuoyuna yansıdıktan sonra biz Sağlık-Sen olarak taleplerimizi hem TBMM’de hekim kökenli milletvekilleri ile hem de Sağlık Bakanlığı bürokratları ile paylaştık. Yönetmelik yayınlandıktan sonra da akılcı ilaç uygulaması, 6 ayda bir hastayı muayeneye çağrılma zorunluluğu, subjektif değerlendirme getiren memnuniyet oranı gibi konulara dair önerilerimizi yeniden Bakanlık yetkililerine ilettik. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz’ı da ziyaret ederek bu konuya dair raporumuz paylaştık. Sağlık-Sen olarak bu konuda mücadelemizi sürdürüyoruz. Derdimiz aile hekimimiz ile aile sağlığı hemşire ve ebemizin yaşadığı sorunu çözmek” diye konuştu.

Ünüvar: "Sağlık-Sen sağlık sektörü için bir şans"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Sağlık-Sen’in sağlık çalışanlarının haklarının ve sağlık sisteminin geliştirilmesi noktasında önemli işler yaptığını kaydederek, “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’yle ilgili konular gündemde. Hiçbir bakanlık çalışanların memnuniyetini azaltmaya yönelik düzenleme yapmaz. Ama eğer uygulamada bir sıkıntı varsa bu konunun yeniden ele alınacağını düşünüyorum. Sağlık-Sen de gerçekten çok dikkatle konuyu ele alıyor. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan’ın buna yönelik talepleri usulünce ilettiğini biliyorum. Ben bunu Türk sağlık sistemi için bir şans olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

“Sağlık okuryazarlığını artıracak çalışmalar yapılmalı”

Sağlık okuryazarlığının artırılması gerektiğinden de bahseden Ünüvar, “Sağlık okuryazarlığı konusunda vatandaşın bilgilendirilmesi gerekiyor. Filmler, diziler, kamu spotları ve sosyal medya ile sağlık okuryazarlığını artıracak çalışmalar yapılmalı” dedi

Hekimlik mesleğinin geleceğine yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken, “Hekimlik mesleği adına, devletimize ve milletimize hizmet yolunda haklarımızı koruyarak ve geliştirerek geleceğe emin adımlarla ilerlemek kararlılığındayız. Nitekim bu kararlılık, sadece mesleğimize yönelik değil aynı zamanda mesleğimiz mensubu olacak gelecek nesillerimizin haklarını koruma noktasında da büyük öneme sahiptir. Bugün ortadan kaldırdığımız ya da kaldırılması noktasında mücadele ettiğimiz her bir sorun, şüphesiz bizden sonra gelecek meslektaşlarımızın, çalışma hayatında daha güvenli, huzurlu ve mutlu kamu hizmeti sunmasını sağlayacaktır. Sağlık hizmeti sunumunun vazgeçilmezi ve en önemli etkeni olan hekimlerimizin, çalışma hayatından sosyal hayata geniş bir perspektifte sorunlarına çözüm üretme noktasında kararlı adımlarla yol almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.