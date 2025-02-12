Sağlık-Sen, 112 çalışanlarının mesleki gelişimine katkı sunmak, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde bilimsel ve teknik bilgileri paylaşmak amacıyla "Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi" düzenleyecek.

Gerçekleştirdiği çalıştaylar ve sempozyumlar ile akademik sendikacılık alanında önemli başarılar elde eden Sağlık-Sen, şimdi de kongreler düzenlemek için çalışmalara başladı. Çalıştaylar ve sempozyumlar ile sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin yaşadığı sorunlara çözüm önerileri geliştiren Sağlık-Sen, kongreler serisi kapsamında ilk olarak Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi düzenleyecek.

Kongre ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Bu kongre, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin tüm boyutlarıyla ele alınacağı, sağlık profesyonellerimizin deneyimlerini paylaşacağı ve akademik çalışmaların sahaya katkı sunacağı yeni bir kongre serisinin başlangıcı olacak. Ayrıca yoğun bakım hemşireleri kongresi, yanık hemşireliği kongresi gibi mesleki uzmanlık alanlarında da sağlık profesyonellerimizin bilgi ve becerilerini geliştirecek organizasyonları hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kongreyi birçok paydaşla gerçekleştireceklerini dile getiren Doğan, "Hastane öncesi sağlık hizmetlerinde görev yapan tüm paydaşlarımızı, bilim insanlarını ve sağlık profesyonellerimizi bu önemli buluşmaya davet ediyoruz" dedi.