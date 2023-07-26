Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 7’inci dönem toplu sözleşmesine ilişkin, “Sabit ek ödemelerde artış yapılması, nöbet ücretlerinin ortalama üç kata kadar artırılması, tüm sağlık çalışanlarının icap nöbet ücretinden yararlanmasını talep ediyoruz“ dedi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’inci dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos Salı günü başlıyor. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek. Bu çerçevede Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Memur-Sen’in açıkladığı 129 maddelik teklifin ardından sağlık personeli için 109 maddelik tekliflerini kamuoyuyla paylaştı. Doğan, Memur-Sen Konfederasyonu’nun açıkladığı ve 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren taleplerde yer alan 2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibarıyla memur maaşlarına refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istediklerini, 2025 yılı için ise 6’şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış istediklerini vurguladı. Doğan, iki yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ettiklerini söyledi.

"Toplu sözleşme masası kritik bir eşiktir, fırsattır"

Sağlık hizmetlerinin profesyonellik isteyen, nitelikli personel eliyle verilmesi gereken ertelenemez ve ötelenemez bir niteliğe sahip olduğunu vurgulayan Doğan, “Hekimin, hemşirenin, ebenin, sosyal hizmet uzmanının, bakanlık merkez teşkilatının, adli tıp çalışanlarının, hudut ve sahillerde görevli arkadaşlarımızın ayrı ayrı, kendi özelinde haklı talep ve beklentileri vardır. Haklı talep ve beklentilerin karşılanması için toplu sözleşme masası kritik bir eşiktir, fırsattır. Taleplerimizin temelinde alın teri vardır, hemşirenin terlettiği forma vardır, acil tıp teknisyeninin kat ettiği yol vardır” diye konuştu.

“Sabit ek ödemelerde artış yapılmasını, nöbet ücretlerinin ortalama üç kata kadar artırılmasını talep ediyoruz"

Doğan, 7’inci dönem toplu sözleşme taleplerini içeren teklif dosyasının 109 maddeden oluştuğunu belirterek, öne çıkan tekliflerini şu şekilde açıkladı:

“Sabit ek ödemelerde artış yapılması, nöbet ücretlerinin ortalama üç kata kadar artırılması, tüm sağlık çalışanlarının icap nöbet ücretinden yararlanması, sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödenmesi, ek ödeme tavan oranlarının artırılması, taban ödemelerin artırılması, taban ödemenin emekliliğe yansıtılması, özel hizmet tazminatının artırılması, koruyucu giyim ve donanım malzemesi yardımı verilmesi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda ikramiye verilmesi, aile hekimliği tavan, teşvik ve destek ödemelerinin artırılması, sosyal hizmet tazminatının artırılması, üniversite hastanelerinde görevli personele kurumlar arası yer değişikliği hakkı verilmesi, teşvik ek ödemelerinin artırılması, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için kreş yardımı, yıllık izin sürelerinin tamamında ek ödemelerden kesinti yapılmaması, hizmet kolundaki tüm çalışanlara toplu taşımada indirim, idari izinlerde nöbet ücreti ve nöbet izni probleminin çözülmesi, salgın ile mücadele dolayısıyla bir derece kademe verilmesini talep ediyoruz.”

Toplamda 109 maddeden oluşan teklifle beraber sağlık personelinin haklarını savunmak adına masada yer alacaklarını vurgulayan Doğan, toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşma ile sonuçlanmasını umduklarını aktardı.