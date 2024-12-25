Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, “Son 22 yılda bebek ölüm hızı bin canlı doğumda 42.7’den 9,8’e düştüyse, anne ölüm oranı son 14 yılda yüz bin canlı doğumda 16.4’ten 13.5’e düştüyse aile sağlığı çalışanlarımızın emeği ve başarısı bu noktada yadsınamaz bir gerçektir. Bu tabloyu aile sağlığı çalışanlarımıza borçluyuz” dedi.

Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, aile sağlığı hemşire ve ebelerinin yaptığı hizmetlerin toplum açısından büyük değere sahip olduğunu kaydetti. Aile sağlığı hemşire ve ebelerinin yaptığı hizmetlerin, bireyden topluma uzanan güçlü bir sağlık zincirinin temel taşlarını oluşturduğunu belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Son 22 yılda bebek ölüm hızı bin canlı doğumda 42.7’den 9,8’e düştüyse, anne ölüm oranı son 14 yılda yüz bin canlı doğumda 16.4’ten 13.5’e düştüyse aile sağlığı çalışanlarımızın emeği ve başarısı bu noktada yadsınamaz bir gerçektir. Bu tabloyu aile sağlığı çalışanlarımıza borçluyuz.”

Bebekten yaşlılığa kadar her daim hizmet sunuyorlar

Aile sağlığı çalışanlarının omuzundaki yükün fazla olduğunu kaydeden Doğan, aile sağlığı hemşire ve ebesinin gerçekleştirdikleri hizmetleri şu şekilde sıraladı:

“Aile sağlığı ebe ve hemşirelerimiz, doğumdan itibaren çocukların 13 yaşına kadar aşılanmasını sağlıyor. Soğuk zincir yönetiminden aşı reddine kadar zorlu süreçleri büyük bir özveriyle yürütüyorlar. Bebeklerin doğumdan itibaren gelişim takiplerini düzenli yaparak kayıt altına alıyorlar. Çocukların büyüme süreçlerini ve ergenlik dönemindeki sağlık durumlarını titizlikle takip ediyorlar. Gebelik boyunca anne sağlığını izliyor, doğum sonrası lohusalık döneminde annenin fiziksel ve psikolojik durumunu kontrol ederek rehberlik sağlıyorlar. 65 yaş üstü bireylerin tansiyon, kilo ve genel sağlık durumlarını takip ederek aile hekimlerine bilgi aktarıyorlar. Aile sağlığı merkezlerine başvuranların enjeksiyon ve pansumanlarını titizlikle yaparken, perifer bölgelerdeki hastalara mobil sağlık hizmeti sunuyorlar. Köy ve mezralarda yaşayanlara düzenli olarak ulaşarak sağlık hizmetlerini yerinde veriyorlar. 15-49 yaş kadın sağlığı, aile planlaması ve diğer takipleri de düzenli olarak gerçekleştiriyorlar.”

“Aile sağlığı hemşire ve ebelerimiz için mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz”

Aile sağlığı çalışanlarının toplum açısından önemli işler yaptığını kaydeden Doğan, “Bu değerli hizmetlere rağmen iş yükü, yetersiz teşvikler ve yetki eksiklikleri gibi sorunlar, aile sağlığı hemşire ve ebelerimizi zor duruma düşürmektedir. Sağlık-Sen olarak aile sağlığı hemşire ve ebelerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu yineliyor, bu noktada mücadelemizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğimizi bir kez daha belirtiyoruz” diye konuştu.