Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin aile hekimleri, aile sağlığı hemşire ve ebeleri açısından mağduriyet oluşturan maddelerine yönelik hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve dün Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle ilgili açıklamalarda bulundu. Yönetmeliğin 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe gireceğini dile getiren Doğan, “Yönetmeliğe göre kayıtlı kişiler için ödenecek ücretler, hedef nüfusun azaltılması, teşvik ödemelerde lohusa takibi, kronik hasta taraması, akılcı ilaç uygulamaları, memnuniyet oranı gibi düzenlemeler ile geçici aile sağlığı çalışanlarına yapılan ödeme, entegre sağlık hizmeti sunulan yerlerde tutulan nöbetler ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücretlerinde değişiklik içeren birçok düzenleme yapıldı. Yayımlanan Yönetmenliğe ilişkin Sağlık-Sen uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler neticesinde aile hekimliği çalışanlarına olumlu yönde yansıyan maddelerin yanı sıra sahanın beklentilerinden uzak, bilimsel kriterlerle ölçülmeyen ve mağduriyetlere de neden olabilecek düzenlemeleri içerdiği de görüldü” ifadelerini kullandı.

“Hukuki süreci başlatıyoruz”

Aile hekimleri ile aile sağlığı hemşire ve ebelerini mağdur eden maddelerle ilgili hukuki süreci başlatacaklarını ifade eden Doğan, “Memnuniyet oranı, sözleşmenin yenilenmesi, sona ermesi, fesih edilmesi ile bürokrasiyi ve iş yükünü artıran düzenlemelere yönelik Sağlık-Sen olarak hukuki süreç başlatılacaktır. Yönetmeliğin aile hekimlerimiz, aile sağlığı hemşire ve ebelerimiz açısından mağduriyet oluşturan maddelerine yönelik hukuki açıdan mücadelemizi kararlılıkla yürüteceğiz” dedi.