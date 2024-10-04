Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, “Kamuda 1 milyonu aşan sağlık profesyonellerimizin yaşadığı sorunlar var, haklı talep ve beklentileri var. Sağlık sisteminin ana unsuru olan sağlık profesyonellerinin haklı talepleri karşılanmalı” dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığını hatırlatarak, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti. Paylaşımında “Gündemimiz yoğun, taleplerimiz net” diyen Doğan, “Hekiminden hemşiresine, ebesinden paramediğine, aile sağlığı çalışanından tıbbi sekreterine, ameliyathane teknikerinden radyoloji teknisyenine kadar kamuda 1 milyonu aşan sağlık profesyonellerimizin yaşadığı sorunlar var, haklı talep ve beklentileri var” dedi.

“Daha güçlü sağlık sistemi için önerilerimizi paylaşıyoruz”

Sağlık profesyonellerinin yaşadığı sorunlara yönelik çözüm önerileri hazırladıklarını kaydeden Doğan, “Daha da güçlü sağlık sisteminin geleceği için, yaşanan sorunların çözülmesi için akademik sendikacılık anlayışıyla sağlığın tüm branşlarına yönelik çalıştaylar ve toplantılar düzenliyor, sonuç raporları ile önerilerimizi paylaşıyoruz. Sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve verilen hizmetin kalitesinin daha da artırılması amacıyla Sağlık-Sen olarak öncelikli taleplerimiz için Sağlık Bakanlığı ve TBMM’deki mesaimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Doğan, sağlık çalışanlarının taleplerini ise şöyle sıraladı:

“Sağlık profesyonellerinin taban ücretinin artırılması, nöbet ücretlerinin artırılması, sağlık profesyonellerine gece çalışmalarının karşılığı olarak gece çalışma tazminatı ödenmesi, sağlık profesyonellerinin giydiği formanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarında olduğu gibi özel görev kıyafeti sayılması ve ayni olarak verilmesi, 3600 Ek Gösterge düzenlenmesinden tüm çalışanların faydalandırılması, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının teşvik ve destek ödemelerinin düzenlenmesi, 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının teşvik ek ödemelerinin artırılması, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların genel idare hizmetler sınıfına aktarılması, sağlık lisansiyerlerinin ek ödeme kat sayılarının artırılması, araştırmacıların ek gösterge ve ek ödeme mağduriyetlerinin giderilmesi, 4/C’den 4/B’ye aktarılan personelin zorunlu emeklilik sorununun çözülmesi, üniversite hastaneleri çalışanlarına tayin hakkının verilmesi, kadroları döner sermayede bulunan sağlık çalışanlarının merkezi bütçeye geçirilmesi, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (THSGM) kadrolarında bulunan personelin tamamının sabit ek ödeme ile taban ve teşvik ek ödemeden yararlandırılması.”