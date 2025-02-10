Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan esnek ve uzaktan çalışma modeli ile ilgili, "Esnek ve uzaktan çalışma konusunun kamu açısından ve özellikle kesintisiz bir hizmet olan sağlık hizmetleri açısından da değerlendirilmesi önemli bir adım olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Sağlık-Sen Denizli Şubesi’nin İl Divan Toplantısı Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Genel Sekreter Durali Baki ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, esnek ve uzaktan çalışma konusunun sağlık hizmetleri açısından da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Esnek ve Uzaktan Çalışma knusunda STK’ların da görüşleri alınmalı"

Doğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca esnek ve uzaktan çalışma modeliyle ilgili, "Esnek ve uzaktan çalışma konusunda birçok sektörle ilgili düzenleme yapıldığı konusunu Çalışma Bakanımız kamuoyu ile paylaştı. Ancak bu çalışmanın içerisinde kamu ve sağlık hizmetlerinin de olduğuna dair bir açıklamada bulunmadı. Bu konunun kamu açısından ve özellikle kesintisiz bir hizmet olan sağlık hizmetleri açısından da değerlendirilmesi önemli bir adım olacaktır. Sağlık hizmetleri, özel bir istihdam ve çalışma modeli gerektirdiği için bu tür reformlar yapılırken sağlık profesyonelleri ve ilgili STK’ların görüşleri alınmalı, pilot uygulamalar ile de denenmelidir. Bu konuda Sağlık-Sen olarak üzerimize düşeni yapacak ve konuyu gündemde tutacağız" ifadelerini kullandı.