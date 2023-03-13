Sağlık Sen 7. Olağan Genel Kurulu sonrası Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Sinan Kuluöztürk’ün yerine yönetim kurulu kararıyla yeni Başkan Osman Kasap oldu.

Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Sinan Kuluöztürk, yaptığı açıklamada Genel Başkan Yardımcılığına seçilmesi sebebiyle, 2007 yılından bu yana yürüttüğü şube başkanlığını Osman Kasap’a devrettiğini bildirdi.

Kasap’ın Sağlık Sen davasını daha ileriye taşıyacağından şüphe duymadığını ifade eden Kuluöztürk, “Sağlık Sen Antalya Şube Başkanımız Osman Kasap’a ve yönetim kurulunda ki yol arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar dilerken alınan kararın Sağlık ve Sosyal Hizmeti Çalışanlarına hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.

Şube Başkanlığına seçilen Osman Kasap ise, “Sinan başkanımızdan aldığımız bu zorlu görevi layıkıyla yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmadı. Emanetimiz olan Sağlık Sen bayrağını daha da yukarıya taşıyacağız. Dün olduğu gibi bugünde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını, emeklerini her platformda dile getireceğiz. Genel Başkan Yardımcımız Sinan Kuluöztürk’e bugüne kadar Sağlık Sen Antalya şubemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.