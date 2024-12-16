Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol’u ziyaret eden Sağlık-Sen Yönetimi, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde mağduriyetlere neden olan bazı maddelerde değişikliğe gidilmesini talep etti.

Sağlık-Sen’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol’u ziyaret etti. Ziyaretteki ana gündem maddesi Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği oldu.

Sağlık-Sen’in 1 Kasım’da yürürlüğe giren yönetmeliği her boyutuyla incelediğini dile getiren Doğan, memnuniyet oranı, akılcı ilaç, ödemeler, kronik hastaların takibi gibi birçok konuda yapılan düzenlemelerin bazı mağduriyetlere neden olabileceğine dikkat çekti.

Yönetmelikte yer alan bazı maddelerin ise kafa karışıklığına sebebiyet verdiğini kaydeden Doğan, bu maddeler için de bakanlık tarafından yönerge marifetiyle düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Aile sağlığı çalışanlarına düzenleme

Doğan, aile sağlığı hemşire ve ebelerine yönelik yapılan teşvik ödemeler için de yeni bir düzenleme yapılması konusunu gündeme getirerek, Sağlık-Sen tarafından yayımlanan "Aile Hekimlerinin Güncel Sorunları ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı” sonuç raporu ile “Aile Sağlığı Çalışanları Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” sonuç raporunu da Demirkol’a sundu.

Sağlık-Sen, “Entegre Sağlık Hizmeti Sunulan Merkezlerde tutulmayan nöbetlerden kesinti yapılmaması, Hasta memnuniyeti kriterinin subjektif bir veri niteliğinde olması dolayısıyla suistimale de açık olacağı göz önüne alınarak iptal edilmesi, Hastalık Yönetim Platformu’nun (HYP) sadeleştirilerek güncellenmesi ve iş yükünün azaltılması, son 6 ayda birime müracaat etmeyen nüfus oranı için kesinti yapılmaması, vatandaşların, aile hekimi yerine hastanelere başvuruda bulunması halinde, aile hekimine yapılacak teşvik ödemesinden kesintiye sebep olan maddenin yeniden düzenlenmesi, akılcı ilaç kullanım oranlarına göre kesinti ya da ek ödeme uygulamasının yeniden değerlendirilmesi, aile hekimleri ile hastane arasında entegrasyonu sağlayacak bir sistemin oluşturulması, İl Sağlık Müdürlüklerinde ‘Aşı Reddi Komisyonu’ kurulması” düzenlemelerini talep etti.