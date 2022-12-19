Yıl boyunca alanlarında önemli başarılara ve yeniliklere imza atan hekimler ve kurumların ödül aldığı gecede İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fuat Bilgili, ’Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru’ ödülüne layık görüldü.

Yıl boyunca alanlarında önemli başarılara ve yeniliklere imza atan hekimler ve kurumların ödül aldığı gecede İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fuat Bilgili, ’Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru’ ödülüne layık görüldü.

Yıl boyunca alanlarında önemli başarılara ve yeniliklere imza atan hekimler ve kurumların değerlendirildiği “Doktorclub Awards 2022 Türkiye’nin Sağlık Ödülleri”nde kazananlar düzenlenen gece ile ödüllerini aldı. İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel salonunda geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirilen törene İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek ile çok sayıda doktor ve sağlık sektörü temsilcisi katıldı. Gecede yenilikçi isimler ve krurumlar ödüllerini alırken, Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru ödülünü İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fuat Bilgili aldı. Bilgili, ödül dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederken, sağlığa değer katan çalışmaların içerisinde yer almaya devam edeceğine dikkat çekti.