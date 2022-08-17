A. Denizlispor Ömer Şişmanoğlu’nun ücret anlaşmazlığı sebebiyle lisansının çıkarılmadığı iddiasını yalanlayarak, sağlık raporunun alınmasının ardından başarılı oyuncunun kadroya dahil edileceğini açıkladı.

A. Denizlispor Ömer Şişmanoğlu’nun ücret anlaşmazlığı sebebiyle lisansının çıkarılmadığı iddiasını yalanlayarak, sağlık raporunun alınmasının ardından başarılı oyuncunun kadroya dahil edileceğini açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, henüz lisansı çıkmayan Ömer Şişmanoğlu hakkında açıklama yayımladı. Lisansın alınamamasının nedenini Şişmanoğlu’nun sakatlığından dolayı olduğunu söyleyen A. Denizlispor yönetiminden yapılan açıklamada; “Profesyonel takım oyuncularımızdan Ömer Hasan Şişmanoğlu’nun ücret anlaşmazlığı sebebiyle lisansının çıkarılamadığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sözleşmesi devam eden ve takımla birlikte çalışmalarını sürdüren oyuncumuzun, sakatlığının sürmesi sebebiyle sağlık raporu henüz çıkmamıştır. Sağlık raporunun alınması ve TFF’ye gönderilmesinden sonra mevcut lisansı vize yapılacak ve kadromuza dahil olacaktır” ifadelerine yer verildi.