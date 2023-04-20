Karabük’te hizmet veren Özel Medikar Hastanesinde 5 ile 10 yılını tamamlayan doktorlara plaket verildi.

Özel Medikar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, hastane personeli ile iftar programında bir araya geldi.

İftarın ardından hastanede 5 ile 10 yıldır hizmet veren sağlık personellerine Güleç ile yönetim kurulu üyeleri Uğur Bostancıoğlu, Yusuf Kalyoncu, Sadık Özdemir ve Başhekim Op. Dr. Gürol Şahin tarafından plaket takdimi yapıldı.

Başhekim Op. Dr. Gürol Şahin, “Özverili, mesleki etik değerlerine bağlı, emeğini ve hayatını insan sağlığına adayan hekimlerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Birlikte yürüyeceğimiz başarı dolu nice uzun yıllar diliyorum” dedi.