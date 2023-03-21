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Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Pamukkale Aile Sağlığı Merkezi önünde rahatsızlanan Deniz Kocabıyık (53), bir anda yere yığıldı. Bağrışma sesleri üzerine ilk müdahaleyi yapan doktorlar, Kocabıyık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarının ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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