Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi, göz sağlığı ve optik tarihine ışık tutacak yeni bir bölümü koleksiyonuna ekledi. Turgut-Dolunay Çakar Göz ve Optik Bölümü, 14 Mart Tıp Bayramı’nda düzenlenen törenle açıldı.

Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi, ilk yılını geride bırakırken koleksiyonuna yeni bir bölüm daha ekledi. Optisyen ve uzman öğretici Turgut Çakar’ın yıllar süren emeği ile oluşturduğu koleksiyondan derlenen "Turgut - Dolunay Çakar Göz ve Optik Bölümü", 14 Mart Tıp Bayramı’nda düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Sağlık Müzesi Proje Yöneticisi ve Küratörü Dr. Ceyhun İrgil, müzeye koleksiyonunu bağışlayan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Optisyen Turgut Çakar, 5. Bölge Bursa Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Özkan Uğur ve Genel Sekreter Murat Turan ile bölümün açılmasına bağışlarıyla katkı sağlayan Gökçen Optik’in sahibi Elif Ahsen Gökçen ve çok sayıda davetli katıldı.

‘’Müzeler yaşanabilir ve dinamik olmalı’’

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sözlerine 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak başladı. Başkan Şadi Özdemir, "Her alanda olduğu gibi tıp alanında da haksızlığa uğrama, şiddete maruz kalma, ekonomik şartlar gibi zorluklar yaşanıyor. Buna rağmen hizmetlerini sürdürmeye çalışan tüm sağlık emekçilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Müzelerin yaşanabilir, dinamik ve ziyaret edilen yerler olması gerektiğinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, "Bunun için etkinlikleri ve söyleşileri bu alanlara taşımalıyız. Bu müzemiz de Dr. Ceyhun İrgil hamiliğinde güzel işlere imza atıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Şadi Özdemir ayrıca, çalışmaları devam eden Kurtuluş Müzesi’ni de yakında hizmete açacaklarını ve burayı da bir yaşam alanına çevirmek istediklerini belirtti.

Bir yılda 20 bini aşkın ziyaretçi

Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi Proje Yöneticisi ve Küratörü Dr. Ceyhun İrgil ise konuşmasında müzenin bir yıl içerisinde yakaladığı başarıyı anlattı. İrgil, "Müzenin kuruluşundan bugüne 20 binin üzerinde bireysel ziyaret gerçekleştirildi. Bunun yanında 40 etkinlik düzenlendi. 8 bin parça koleksiyonla başladığımız bu yolculukta 11 bin koleksiyona ulaştık. 2 kütüphanenin bulunduğu müzemizde 5 bine yakın belge var. Ancak buraların yaşayan alanlar olmadığı sürece müzenin bir anlamı yok" diye konuştu.

Optik eğitimine katkı sağlayacak

Turgut -Dolunay Çakar Göz ve Optik Bölümü’ne koleksiyonunu bağışlayan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Optisyen Turgut Çakar da konuşmasında, bu bölümün oluşturulmasına emeği geçenlere teşekkür etti. Çakar, "Bu bölümün açılışıyla birlikte eğitime katkı sağlayacak bir süreci de başlatmış olacağız. Öğrenciler burayı ziyaret ettiğinde optikle ilgili süreçleri görmüş olacaklar" dedi.

Bağışlarıyla bölümün açılmasına katkı sağlayan Gökçen Optik’in sahibi Elif Ahsen Gökçen ise müzenin gelecek kuşaklara ilham vereceğini ve koleksiyonun gün geçtikçe büyüyeceğine inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi Turgut - Dolunay Çakar Göz ve Optik Bölümü’nün açılmasında katkısı bulunanlara plaket takdim edildi. Dr. Ceyhun İrgil, Turgut Çakar, Özkan Uğur, Elif Ahsen Gökçen ve eşi İbrahim Gökçen ile Murat Turan’a plaketleri verildi.

Konuklar kurdele kesiminin ardından Turgut - Dolunay Çakar Göz ve Optik Bölümü’nü dolaşarak, incelemelerde bulundular.