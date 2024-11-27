Türk Sağlık-Sen Karabük Şube Başkanı Sadık Doğdu, promosyon sürecindeki tutum ve davranışları nedeniyle İl Sağlık Müdürü İsmail Kara’yı istifaya davet etti.

Promosyon sürecinin beklenildiği gibi devam etmediğini ifade eden Sadık Doğdu, İl Sağlık Müdüründen sadece tarafsızlık beklediklerini ama kendilerinin açıkça yasak olmasına rağmen sendika üyeliğini sürdürdüğünü belirtti. Türk Sağlık-Sen Karabük Şubesi olarak Karabük’te promosyon süreci ile ilgili uzun bir süreden beri çalışanların taleplerini, sendika olarak nasıl bir yol izlenmesine dair önerilerini dile getirdiklerini ifade eden Kara, "Özellikle çalışanların tüm temsilcilerinin fikirlerinin alındığı, beraber hareket etmenin esas alındığı ve ihale sürecinin her aşamasında çalışanların tüm sendikalara açık olması gerektiğini söylüyoruz. Biz bunları isterken tek derdimiz çalışanın mağdur olmaması ve ekonomik anlamda önemli bir katkı yapacak bir promosyon anlaşmasına imza atılmasıdır. Aksine tüm söylemlerimiz kulak ardı edilerek sosyal taraflardan paylaşılmadan tamamlanmak istenen bir promosyon süreci görüyoruz" dedi.

1. basamak ihalesi yapılırken neden 5 yıllık yapıldığını soran Doğdu, "30 aylık yapılamaz mıydı? Eğer 30 aylık yapsaydınız; 4 Aralık’ta yapacağınız banka promosyon anlaşması tüm ili kapsayacak şekilde olacaktı. Bugün hiçbir sağlık çalışanı mağdur olmayacaktı. Bunu hiç mi öngöremediniz? Hastanede çalışan işçi arkadaşlarımızı neden 1. basamakta yapılan ihaleye kattınız, Eskipazar Devlet Hastanesi ve Eflani Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık çalışanlarını da bu ihale kapsayacak mı? Üniversiteye bağlı akademik personeller banka promosyon ihalesinde yer alacak mı? İl Sağlık Müdürlüğü 2 ve 3. basamak yaklaşık 2500 çalışan için yapacağı anlaşmada yetkili sendika harici hiç kimse ile en ufak bir diyalog bile kurmamıştır. Sayın İl Sağlık Müdürü yasaya açıkça aykırı olmasına rağmen sendika üyeliğini sürdürdüğü bu malum senle kapalı kapılar ardında nasıl bir promosyon süreci yürüttüğünü az çok tahmin edebiliyoruz. Biz Sayın İl Sağlık Müdüründen sadece tarafsızlık bekliyoruz ama kendileri açıkça yasak olmasına rağmen malum-sen üyeliğini sürdürüyor. Biz sendikal mücadeleden ve rekabetten ne yılar ne de çekiniriz. Ama devletin makamlarını sendikacılık için kullananlarında her zaman karşısında dururuz. Sayın İl Sağlık Müdürü sendikacılığa çok hevesli ise yasak olmasına rağmen üyeliği devam ettirmesinden bunu anlıyoruz. Görevinden istifa etsin malum-sende bir görev alsın sendikacılık yapsın" ifadelerine yer verdi.