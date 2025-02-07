Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, sağlıklı bir yaşam için sigaranın bırakılması gerektiğini söyledi.

Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla ’Sağlıklı Bir Yaşam İçin Sigarayı Bırak’ diyerek önemli açıklamalarda bulundu. Karaca, sigaranın küresel bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayarak tütün kullanımının yol açtığı zararlara karşı toplumsal farkındalığın arttırılması gerektiğini belirtti.

Uzm. Dr. Erol Karaca, sigara içen bireylerin yanı sıra, pasif içicilerin de tütün dumanına maruz kalmalarının sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Gençlerimizi sigaranın ve tütün ürünlerinin zararlı etkilerinden korumak, geleceğin sağlıklı bireylerinin yetişmesinde büyük önem taşıyor." dedi.

Manisa’daki sigarayı bırakma polikliniklerinin çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Karaca, "2024 yılında, Manisa’daki Sigara Bırakma Polikliniği (SBP) hizmetlerinden 3 bin 706 kişi faydalandı ve 390 kişi sigarayı bırakmayı başardı. Ayrıca, 2024 yılı içerisinde toplamda 2 bin 932 sigara bırakma ilacı ücretsiz olarak temin edildi. 2025 yılı itibariyle, sigara bırakma hizmetlerinin daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi için Manisa genelinde Sigara Bırakma Polikliniği sayısı 25’ten 28’e çıkarıldı. Vatandaşlarımız sigarayı bırakmak için İlçe Sağlık Müdürlükleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri veya Hastanelerimize müracaat edebilirler." diye konuştu.

Uzm. Dr. Karaca, sigara bırakmanın zorlayıcı bir süreç olabileceğini ancak imkânsız olmadığını belirtti. Her sigarayı bırakma deneyiminin, bir sonraki girişim için önemli bir öğrenme fırsatı sunduğunu ifade eden Karaca, "Sigara bırakma süreci, bir iyileşme sürecidir ve bu süreçte kararlılık en önemli faktördür. Bireyler, kendilerine güvenmeli, profesyonel destek alarak mücadeleye devam etmelidir" şeklinde konuştu.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü olarak, sigara bağımlılığıyla mücadele kapsamında Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı gibi ücretsiz hizmetlerin vatandaşlara sunulduğunu hatırlatan Karaca, sigara bırakma konusunda başvuruların her zaman açık olduğunu belirtti.