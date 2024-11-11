



- Sağlık müdüründen çocuklara moral ziyareti



MERSİN (İHA) - Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, 2-8 Kasım Lösemi Haftası kapsamında Mersin Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Hastalıkla mücadele eden miniklere moral aşılayan Ekici'ye, Başhekim Vekili Op. Dr. Esra İslamoğlu, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzm Dr. Simge Taşkıran ve sağlık yöneticileri eşlik etti. Serviste yatan hastalarla ilgili bilgi alan Ekici, hasta yakınlarıyla da sohbet ederek verilen hizmetlerle ilgili görüşlerini aldı.

Moral vermek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi. Hediyeleri alan çocuklar büyük bir mutluluk yaşarken, İl Sağlık Müdürü Ekici’ye duygu dolu anlar yaşatan özel bir hediye de çocuklardan biri tarafından verildi. Minik hastalardan biri, İl Sağlık Müdürü Ekici’ye Atatürk resmi hediye etti.

Ziyaret sırasında çocuklarla yakından ilgilenen İl Sağlık Müdürü Ekici, tedavi süreçlerine dair bilgi aldı ve morallerini yüksek tutmalarının önemini vurguladı. Çocukların yüzlerindeki tebessümün kendileri için en büyük mutluluk olduğunu ifade eden Ekici, sağlık çalışanlarıyla birlikte çocuklara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

