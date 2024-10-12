Manisa’da kamu hastanelerinde hizmete açılan "Gebe Okulu" ve "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" uygulamaları hakkında bilgiler paylaşan Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, aillerin sağlık bireyler yetiştirmelerini hedeflediklerini söyledi.

Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, Manisa’da bazı kamu hastanelerinde sundukları "Gebe Okulu" ve "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" uygulamaları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Gebelerin ve ailelerinin sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla hayata geçirilen Gebe Okulları Manisa’da; Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, Alaşehir Devlet Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Soma Devlet Hastanesi ve Turgutlu Devlet Hastanelerinde hizmet verdiğini açıkladı. Ayrıca Merkezefendi ve Ruh Sağlığı Hastanesi haricinde tüm kamu hastanelerinde gebe sınıflarının eğitim hizmeti verdiğini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Karaca, gebelere yönelik eğitimlerin kapsamlı bir şekilde hazırlandığını belirterek, eğitimlerde "gebelik oluşumu ve fetal gelişim", "gebelik kontrolleri", "gebelikte ve lohusalıkta beslenme", "doğum ağrısı ile baş etme yöntemleri" gibi önemli konuların ele alındığını ifade etti. Ayrıca, ebeveynlerin doğum öncesi ve sonrası süreçte ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerle donatıldıklarını vurguladı. Eğitimlerin teorik kısmının yanı sıra, katılımcılara uygulamalı gebelik egzersizleri, beslenme planlaması, psikolojik destek ve bebeğin sağlıklı gelişimi için gerekli bilgiler de sunulacağını belirten Uzm Dr. Karaca, fiziksel aktivite ve psikolojik destekle birlikte, gebelik dönemi boyunca annelerin sağlığının korunmasının ve bilinçli bir doğum sürecinin teşvik edilmesinin hedeflendiğini söyledi. 2024 yılının ilk üç çeyreğinde bin 580 gebeye bu konularda eğitim verildiğini belirten Uzm. Dr. Karaca, "Gebe Okulu" uygulamalarının Manisa’da başarıyla devam ettiğini ve ailelerin sağlıklı bireyler yetiştirmelerinde önemli bir aşama olduğunu sözlerine ekledi.

Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Karaca, sağlıklı bir toplum için gebelik sürecinin halkımızın en önemli dönemlerinden biri olduğunu hatırlatarak, Manisa’daki tüm gebeleri bu eğitimlerden faydalanmaya davet ederek eğitim hizmetlerinde aktif rol alan ve emeği geçen tüm ebelere teşekkür etti.