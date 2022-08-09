Erzincan İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Dörtyol Yerleşkesinde yapımı devam eden 500 yataklı Devlet Hastanesini ziyaret ederek, hastanenin son durumu hakkında incelemelerde bulundu.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Dörtyol Yerleşkesinde yapımı devam eden 500 yataklı Devlet Hastanesini ziyaret ederek, hastanenin son durumu hakkında incelemelerde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin’e Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri eşlik ettiler.

Erzincan 500 yataklı Şehir Hastanesi ihalesi 24 Ocak 2019 tarihinde Sağlık Bakanlığınca yapıldı. Yatırımın sözleşme bedeli 356.561.055,98 TL’dir. Karaağaç Mahallesi 1250 ada 13 parsel üzerinde 43.000 m arsa alanı üzerine toplamda 140.000 m2 kapalı alana sahip olarak inşa edilen hastanede %70 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Geçtiğimiz günlerde hastanenin tamamlanma sürecinin kalan %30’unu oluşturan ikmal ihalesi de gerçekleştirildi. İhale süreci komisyon değerlendirmesinde bulunuyor. Her şey normal giderse 30 gün içerisinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılacak.

2023 yılında hizmete açılacak

Bina 3B+Zemin+4 Kat olup deprem riskine karşılık bina temelinde 369 adet deprem izolatörü kullanılmış. Hastanenin öngörülen açılış tarihi: 2023 yılıdır. Hastane binamızda, kapalı otopark sayısı: 574 araçlık, açık otopark sayısı: 163 araçlık, hastane yatak kapasitesi: 228 çift yataklı, 12 tek yatak kapasiteli, yoğun bakım yatak sayısı: 46, ameliyathane sayısı: 13 adet, poliklinik oda sayısı: 80’dir.

Ayrıca proje tamamlandığında rehabilitasyon ve fizik tedavi salonu, endoskopi, Kolonıskopi, kemik dansitometri, nükleer tıp bölümü (PET CT odası), gama kamera odaları, alerji test, onkoloji merkezi, kemoterapi salonu, hiberbarik oksijen tedavi odası mikrobiyoloji, patoloji, biyokimya laboratuvarları, mahkum hasta yatak odası, USG, röntgen, MR Tomıgrafi EKG, diyaliz, acil poliklinik, KVC yoğun bakım, anjiyografi, toplantı odaları, hobi odaları, kütüphane, seminer, toplantı salonu ve ibadethane gibi birimler faaliyete geçerek hizmete sunulacak.