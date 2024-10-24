Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Cihan Tekin, Tercan Devlet Hastanesi ile Kargın 112 İstasyonu ve Kargın Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Cihan Tekin, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Taner Kösetürk ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Aslan İskender ile birlikte Tercan Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Hastanenin farklı hizmet birimlerini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Tekin, yürütülen çalışmalar hakkında yöneticilerden bilgi alarak, sağlık hizmeti alan vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Daha sonra Dr. Cihan Tekin, Kargın 112 İstasyonu ve Kargın Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.