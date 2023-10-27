İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Hasta Hakları Günü münasebetiyle Erzincan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Program çerçevesinde, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek; dilek ve önerilerini dinledi, geçmiş olsun temennilerinde bulundu.

Ziyaretleri sırasında İl Sağlık Müdürü Dr. Tekin’e Erzincan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dt. Fatih Çelik, Hasta Hakları İl Koordinatörü Büşra Eren, birim sorumluları ve hastane idarecileri eşlik etti.