Kan bağışı yapmanın önemine vurgu yapan Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı ile birlikte bağışta bulundu.

Kan bağışı yapmanın önemine vurgu yapan Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı ile birlikte bağışta bulundu.

Kan bağış yapan Şenkul ve Sıralı’ya Türk Kızılay Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin eşlik etti. Görevli personele göstermiş oldukları ilgi ve alaka için teşekkürlerini ileten Dr. Eser Şenkul, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.