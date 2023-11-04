Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Evde Sağlık Hizmetleri Biriminden hizmet alan hastaları ziyaret etti.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ekipleri, bakıma muhtaç vatandaşların yanında olmaya devam ederken, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul da yaşlı çınarları ziyaret etti. Ziyaretler çerçevesinde Efeler ilçesindeki Ata Mahallesi, Serçeköy Mahallesi ile Kemer Mahallesi’nde ikamet eden ve evde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden faydalanan hastaları evlerinde ziyaret etti. Aile bireyleri ve yaşlı çınarlar ile sohbet eden Müdür Şenkul, talep ve isteklerini dinledi. Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Şenkul, Evde Sağlık Hizmeti alan hastaların durumları hakkında aileleri ile tedavisini yapan sağlık ekibinden de bilgi aldı.

Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Biriminin engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç hastaların evlerinde ağız ve diş sağlığı muayenelerini yapıldığını ve gerek duyulması durumunda hastaların Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde ileri seviye tedavilerinin sağlandığını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hastalara ulaşarak sabır, özveri, hoşgörü, şefkat ve sevgi çerçevesinde tedavilerini gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Sağlık Bakanlığı’nın şefkatli ve tedavi edici elinin her zaman vatandaşların yanında olduğunu da vurgulayan Şenkul, kaliteli sağlık hizmetini halka sunmaya gayret gösterdiklerini ve her fırsatta yaşlıları ve evde sağlık hizmeti alan vatandaşları sağlık ekipleriyle birlikte ziyaret etmeye devam edeceklerini ifade etti.