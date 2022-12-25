Törene, Ali Nacar’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Vali Süleyman Elban, milletvekilleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden 79 yaşındaki Ali Nacar’ın naaşı, cenaze namazı için Kabasakal Mezarlığı’na getirildi.

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar’ın vefat eden babası Ali Nacar toprağa verildi.

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