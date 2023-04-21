Mersin'in Erdemli İlçesi ErdemliDevlet Hastanesi’nde İlçe Sağlık Müdürü , Hastane Başhekimi , İdari İşler müdürü ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün katılımlarıyla bayramlaşma gerçekleşti.

Hastane bünyesinde hizmet veren tüm birimleri gezerek bayramlaşan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Mirza Loğaroğlu, Başhekim Uzm.Dr. Mehmet Deliktaş ve ekibi, Erdemli Devlet Hastanesinde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek , sağlık çalışanlarına özveriyle, fedakârlıkla yerine getirmiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Başhekim Uzm. Dr.Mehmet Deliktaş , Erdemli halkının Ramazan Bayramını kutlayarak, birlik ve beraberlik içinde sağlıklı ve huzurlu bayramlar diledi.