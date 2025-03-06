Manisa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Erol Karaca, 14 Mart 2025 tarihi itibariyle görevinden ayrılacağını duyurdu.

Manisa’da, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığı görevindeyken 16 Eylül 2022 tarihinde Manisa İl Sağlık Müdürü olarak ataması yapılan Op. Dr. Erol Karaca görev süresinin dolduğu 14 Mart tarihinde görevinden ayrılacağını açıkladı. Karaca’nın bir süre hekimlik görevine devam edeceği daha sonrasında da emekliliği düşündüğü bildirildi. 16 Eylül 2024 tarihinde görev süresi dolan ve 6 ay daha uzatılan Karaca’nın 14 Mart tarihinde hekimliğe geri döneceği öğrenildi.

Ankara Balgat’ta 1964 yılında doğan Karaca evli ve iki çocuk babası.