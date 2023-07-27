Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir vatandaşları aşırı sıcak ve güneş çarpmalarına karşı uyararak ciddi sağlık sorunları ile karşılaşmamak için alınması gereken tedbirleri açıkladı.

Bedir, yaptığı açıklamada, aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerine neden olabileceğine dikkat çekti. “Özellikle dört yaşından küçük çocuklar ve 65 yaş ve üzeri yaşlarımız olmak üzere, yalnız yaşayanlar, engelliler, bakıma ihtiyacı olanlar, gebeler, aşırı kilolular, kronik hastalığı olanlar ve açık alanda çalışmak zorunda kalanların sıcaklardan daha fazla etkilenebilmektedir.” diyen Bedir, susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2 - 2,5 litre (12 - 14 su bardağı) sıvı tüketilmesi gerektiği hatırlattı.

Sıcaklık ve nem artışı ile vücut ısısının arttığını belirten Dr. Gürsel Bedir, vücut metabolizmasının normalde terleme ile dengede tutulmaya çalışıldığını; kişinin, aşırı sıcaklık durumunda sadece terleme yöntemi ile vücut ısısını dengede tutamayacağını belirtti.

Erzurum’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladığı bugünlerde aşırı sıcaktan ve güneş çarpmalarından korunmak için alınması gereken önlemleri anlatan Bedir, aşırı sıcaklardan korunmak için günün en sıcak saatlerinde (10.00 - 16.00) dışarı çıkılmaması gerektiğini, dışarı çıkılacaksa da açık renkli ve bol kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Dr. Bedir açıklamasına; “Kapalı alanlar iyi havalandırılmalı, mümkün olduğu kadar güneş altında koruyucusuz kalınmamalı, özellikle güneş ışınlarının kuvvetli olduğu saatlerde UV koruması olan bir güneş gözlüğü tercih edilmeli, aşırı hareketlerden kaçınılmalı, bebek, çocuk, engelli ve hayvanlar kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalı, çok fazla buzlu ve soğuk içeceklerden kaçınılmalıdır.” diye devam etti ve “Ayrıca yüksek sıcaklıklardan dolayı dışarıda kalmış besinlerin daha hızlı bozulabileceği unutulmamalıdır.” diye ekledi.

Güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatan Dr. Gürsel Bedir, “Güneş çarpmasının başlıca belirtileri halsizlik, bitkinlik, yoğun çarpıntı, baş ağrısı olarak ortaya çıkmaktadır. Güneş çarpması beyin ödemine kadar ilerleyebildiği gibi güneş ışınlarına maruz kalmanın uzun vadeli etkileri arasında ciddi cilt yanakları haricinde cilt kanseri riski de bulunmaktadır. Özellikle bebek, çocuk ve yaşlı bireylerde dinlenmekle geçmeyen baş ağrısı, çarpıntı, sık kusma ve çift görme gibi durumlarda mutlaka acil servise başvurmalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.