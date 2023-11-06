Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan organ bağışının artırılmasına yönelik seferberlik ilan edilmesi gerektiğini kaydederek; "Bağış noktasında yapılan sayılarla organ nakli bekleyen hasta sayıları giderek artmakta. Baktığımız zaman ciddi bir çalışma gerektiği aşikar. Dolayısıyla hepimize büyük sorumluluklar düşüyor" dedi.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kayseri Şehir Hastanesi’nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğin açılışında konuşan Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Mahmut Hiçyılmaz; "Yapılan çalışmaların desteklenmesi mahiyetinde kurulmuş olan vakıf, gerçekten sizlerin bu değerli çalışmalarına destek vermek için kuruldu. Şimdiye kadar elimizden gelen desteği gösterdik, bundan sonra da devam edeceğiz. Vakıf; 1995 yılında kurulan bir vakıf. Erciyes Organ Nakli Vakfı gibi vakıflar gayesine uygun şekilde hareket ettiklerinde güzel işler yaptıkları aşikar. Kayseri için de bunun bir şans olduğunu söylüyoruz. Çünkü yapılan tıbbi çalışmalara dışardan da destek olunması açısından böyle bir oluşumun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Organ bağışını artırmaya yönelik gayretlerin artırılması gerekiyor. İl Sağlık Müdürlüğümüz çok önemli çalışmalar yapıyor. Ancak bunu bölgesel bazda değil ama daha üst seviyede yapılması gerektiği kanaatindeyim. Kampanyalar düzenlemek suretiyle organ bağışının daha çok yapılması gerektiği kanaatindeyim. Daha çok canlılardan nakil yapılıyor. Kadavradan yapma noktasında dünyanın çok gerisindeyiz" dedi.

"Organ bağışı noktasında almış olduğumuz sayı 205"

Organ bağışı konusunda seferberlik ilan edilmesi gerektiğinin altını çizen İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ise; "Uzun yıllardır bu konuda mücadele veriliyor. Geldiğimiz noktada bazı şehirlerde iyi, bazı şehirlerde kötü gibiyiz. Aslında biz kadavradan organ nakli noktasında kötü bir durumdayız maalesef. Çok kötümser olmamak lazım. Kayseri adına Şehir Hastanesi ve üniversitede çok güzel işler yapılıyor. Ciddi sayıda böbrek, kemik iliği, kornea nakli gerçekleştiriliyor şehrimizde. Kayseri’de geçen sene Şehir Hastanesi’nde bir ilk olmak üzere böbrek nakli yapmaya başladı arkadaşlarımız. Sonrasında karaciğer nakli ile ilgili bakanlığımıza başvuruda bulunduk. Bunu da gerçekleştireceğiz inşallah. Özeleştiri yapacak olursak bir gayret göstermemiz gerekiyor. Kayseri için bu sene organ bağışı noktasında almış olduğumuz sayı 205. Burası 1 buçuk milyonluk bir nüfusa sahip bir şehir, 205 rakamı beni üzüyor. Ama gayret gösterilmesi gerekiyor. Şehirlerde organ ve doku nakliyle ilgili koordinatörlükler, hastanelerimizde ilgili birimler, il sağlık müdürlüklerinde konuyla ilgilenen arkadaşlarımız var. Bir seferberlik ilan etmek gerekiyor. Bu mücadeleyi vermek zorundayız. Vatandaşları bilinçlendirmek noktasında bu süreci işletmeliyiz. Organ nakliyle ilgili bir takım önyargılarımız var. Bunları kırmak adına bir seferberlik ilan etmek gerekiyor. Bu rakamları hiç konuşmamalıyız bile. Nihayetinde sadece böbrek nakli için Kayseri’de 670 tane bekleyen vatandaşımız var. Bunların bir kısmı organa ulaşamadan hayatını kaybediyor. Bu rakamların artması gerekiyor. Bağış noktasında yapılan sayılarla organ nakli bekleyen hasta sayıları giderek artmakta. Baktığımız zaman ciddi bir çalışma gerektiği aşikar. Dolayısıyla hepimize büyük sorumluluklar düşüyor" ifadelerini kullandı.

Kayseri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik de, toplumun organ bağışı noktasında bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak; "Bu işler tamamen her bir bireyin sorumluluğuyla gerçekleşiyor. Hastanedeki temizlik görevlisi arkadaştan, hemşireye, organ nakli gerçekleştiren hocalarımıza kadar çok büyük bir emek vermek gerekiyor. Bu işte gereken şeylerin en önemlisi organı bulmak idi. Yıllardır bununla uğraşıyoruz. Neticede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları ne işe yarayacak diye düşünmemiz lazım. Diğer taraftan organ vermenin dini sorumluluğu nedir gibi konuların toplumumuza mutlaka açıklanması gerekiyor. En büyük sıkıntının o konudaki açık görüşlerin sunulmamasından kaynaklandığı kanısındayız. Bunun sorumluluğu tıbbi olarak kolay, binlerce organ bekleyen genç insan var. Bunu kurtarmanın yolu tabi ki organ nakli" diye konuştu.